Виплати від УВКБ ООН — де надають грошову допомогу у лютому

Грошова допомога у лютому — де доступні виплати від УВКБ ООН
Українці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Мобільна група зі збору заявок працюватиме у Сумській області.
Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН.
Хто зможе отримати фіндопомогу
Отримати фінпідтримку громадяни зможуть у селі Комиші Сумської області. Виплати доступні наступним категоріям населення:
- громадянам зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які переїхали протягом останніх шести місяців;
- українцям, які повернулися в Україну, після того, як переміщалися за кордон чи інший регіон.
Потрібно відповідати таким критеріям вразливості:
- у сімʼї лише один із батьків, де одна чи більше дітей віком до 18 років або проживають з людьми, яким більше 55 років;
- родину очолює одна чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років/літня особа виховує малолітніх дітей (до 18 років);
- сімʼя, у складі якої одна або кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби чи інвалідність.
Громадяни, які відповідають критеріям вразливості, також мають отримувати низький дохід — менш ніж 5,4 тис. грн на одного члена родини.
Виплата розрахована на осіб, які не отримували фінансову підтримку від УВКБ ООН, інших організацій з врахуванням вимог вразливості.
Які потрібні документи та сума допомоги
Загальна сума допомоги на одну особу в родині становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).
Для того, щоб подати заявку на допомогу, необхідно надати оригінали документів на кожну особу домогосподарства:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей (якщо є);
- номер банківської картки для виплати коштів;
- меддовідки.
Виплати від УВБК ООН будуть доступні 17 лютого у селі Комиші Сумської області.
Запис у чергу можливий за телефоном: 063 182 68 38.
Нагадаємо, тим, хто постраждав від російської агресії, можна отримати фіндопомогу у Херсонському регіоні у 2025 році. Розмір виплат — 20 тис. до 50 тис. гривень.
Також розповідали, що у Запорізькому регіоні можна отримати фіндопомогу на лікування травм у 2025 році. Зокрема, можна оформити виплату у 20 тис. гривень.
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