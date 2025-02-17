Виплати від УВКБ ООН — де надають грошову допомогу у лютому

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Мобільна група зі збору заявок працюватиме у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН.

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Хто зможе отримати фіндопомогу

Отримати фінпідтримку громадяни зможуть у селі Комиші Сумської області. Виплати доступні наступним категоріям населення:

громадянам зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які переїхали протягом останніх шести місяців;

українцям, які повернулися в Україну, після того, як переміщалися за кордон чи інший регіон.

Потрібно відповідати таким критеріям вразливості:

у сімʼї лише один із батьків, де одна чи більше дітей віком до 18 років або проживають з людьми, яким більше 55 років;

родину очолює одна чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років/літня особа виховує малолітніх дітей (до 18 років);

сімʼя, у складі якої одна або кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби чи інвалідність.

Громадяни, які відповідають критеріям вразливості, також мають отримувати низький дохід — менш ніж 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Виплата розрахована на осіб, які не отримували фінансову підтримку від УВКБ ООН, інших організацій з врахуванням вимог вразливості.

Які потрібні документи та сума допомоги

Загальна сума допомоги на одну особу в родині становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку на допомогу, необхідно надати оригінали документів на кожну особу домогосподарства:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

номер банківської картки для виплати коштів;

меддовідки.

Виплати від УВБК ООН будуть доступні 17 лютого у селі Комиші Сумської області.

Запис у чергу можливий за телефоном: 063 182 68 38.

Нагадаємо, тим, хто постраждав від російської агресії, можна отримати фіндопомогу у Херсонському регіоні у 2025 році. Розмір виплат — 20 тис. до 50 тис. гривень.

Також розповідали, що у Запорізькому регіоні можна отримати фіндопомогу на лікування травм у 2025 році. Зокрема, можна оформити виплату у 20 тис. гривень.