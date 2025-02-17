Виплати на дітей — хто зможе отримати 6,5 тис. гривень

Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році уряд продовжив дію соціальної програми під назвою "Тепла зима", у рамках якої грошову допомогу можуть отримати малозабезпечені родини, діти та люди з інвалідністю першої групи з числа внутрішніх переселенців. Відповідний проєкт мав закінчитись наприкінці минулого року, однак його пролонгували з технічних причин.

Про це інформує пресслужба ГО "ВПО України".

Читайте також:

Детальніше про програму "Тепла зима"

Програма "Тепла зима" покликана підтримати малозабезпечені родини та сім'ї ВПО, щоб вони змогли придбати для дітей теплі речі на зимовий період.

Проєкт мав завершитись наприкінці 2024 року, проте через відключення електроенергії та проблеми з державними реєстрами багато громадян не змогли отримати допомогу.

"Таке рішення ухвалив Кабмін на засіданні 21 січня 2025 року. Рішення стосується тих людей, які не змогли отримати вчасно допомогу через причини зі сторони банківської системи, чи не встигли забрати на пошті, чи помилково з технічних причин не були включені до переліку отримувачів. Вони зможуть отримати свої виплати у 2025 році", — йдеться у повідомленні.

Хто зможе отримати допомогу до кінця зими

Фінансова допомога за програмою "Тепла зима" передбачена для трьох категорій громадян. Кошти отримають:

діти із малозабезпечених родин;

діти із сімей внутрішніх переселенців;

особи з інвалідністю з родин ВПО.

Розмір допомоги не змінився і становить 6,5 тис. гривень на кожну дитину чи особу з інвалідністю. У разі наявності права на виплату за кількома підставами, виплату нададуть тільки за однією з них.

Кошти дозволяється витратити на зимовий дитячий одяг чи взуття.

"Додатково звертатися за призначенням виплати не потрібно. Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній в державних реєстрах, виплату буде призначено автоматично, а кошти надійдуть на рахунок отримувача допомоги", — додали у громадській організації.

Раніше ми писали, що українці зможуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Зареєструватися на виплати можуть жителі одного з населених пунктів Сумщини.

Також повідомляли, що в результаті перегляду в Сполучених Штатах всіх проєктів зовнішньої допомоги в Україні тимчасово призупинили програму грошової допомоги від NRC. Якщо програму не поновлять, українці не отримають по 10,8 тис. грн.