Выплаты от УВКБ ООН в сентябре — кому гарантируют трехмесячную поддержку

Представительство в Украине Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) до конца текущей рабочей недели принимает заявки на многоцелевую денежную помощь в одном из украинских регионов. Выплаты предусмотрены на трехмесячный период для уязвимых групп населения.

Правила предоставления денежной помощи от УВКБ ООН

Речь идет о выплатах, рассчитанных на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, которые были вынуждены выезжать за границу из-за военных действий, проживающих в Сумской области. На этой неделе выездные бригады будут работать в ряде населенных пунктов региона. В частности, на 10 сентября записаться на денежную помощь смогут некоторые жители Лебединской тергромады.

По правилам, деньги смогут получить те ВПЛ, срок перемещения которых не превышает шесть месяцев. Также важно, чтобы претенденты не получали аналогичную помощь от других организаций за последние три месяца. Это требование также касается граждан, которые вернулись из-за границы на свое постоянное место жительства.

По данным организаторов, еще одним важным условием в отборе является наличие критерия уязвимости:

одинокий отец или мать, которые воспитывают несовершеннолетних детей, или в семье есть пожилые люди от 55 лет;

семья состоит только из лиц пожилого возраста, или если сами воспитывают малолетних детей;

есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/группы инвалидности).

При этом важно, чтобы у заявителей было трудное финансовое положение: доход на одного члена домохозяйства не должен превышать 5,4 тыс. грн/месяц.

Размер финансовой помощи и необходимые документы

В 2025 году размер денежной помощи от УВКБ ООН остается неизменным. Семьям предусмотрены по 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в течение трех месяцев. В целом каждый из них получит по 10,8 тыс. грн.

В частности, подать заявки на выплаты в населенных пунктах Лебединской ТГ на среду, 10 сентября, можно будет по предварительной записи по телефону пункта сбора данных: 063 182 68 38:

с. Подопригоры, адрес приема: ул. Центральная, 2А, часы работы: 10:00 — 11:00;

с. Ворожба, адрес приема: ул. Сумская, 13, часы работы: 12:00 — 15:00.

Во время регистрации должны присутствовать все члены семьи заявителя. При себе необходимо иметь пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении (на детей);

номер банковской карты;

справка с подтверждением категории уязвимости;

номер телефона;

справка ВПЛ.

