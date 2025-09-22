Выплаты на дрова — кто из ВПЛ получит новую помощь на зиму

Национальная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине через несколько месяцев заработает новая правительственная инициатива по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в прифронтовых районах. Она будет предусматривать предоставление средств на отопление для прохождения холодного сезона.

Денежная помощь на приобретение дров и угля

По данным правительства, на днях был принят ряд решений о дополнительной помощи внутренним переселенцам. Одна из инициатив будет предусматривать предоставление выплат в 8 тыс. грн, которые можно будет потратить на приобретение дров, угля, брикетов, пеллетов.

Подать заявки на такой вид поддержки смогут:

Граждане, которые имеют официальный статус переселенца; Не получали аналогичную помощь от международных фондов; Проживают в прифронтовых районах; В доме отопительная система на твердом топливе.

Согласно планам правительства, соответствующую поддержку смогут предоставить для 32 тыс. домохозяйств. Выплачивать средства по программе будут органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Программа по предоставлению финансовой помощи в 8 тыс. грн стартует после завершения выплат международными организациями ориентировочно в ноябре — декабре текущего года.

"ВПЛ из числа получателей льгот или жилищных субсидий на всей территории Украины, которые не получили средства от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут приобрести твердое топливо на зиму. Средний размер выплат будет достигать 8 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Помощь правительства на зиму-2025

Осенью правительство реализует программу помощи для домохозяйств на зиму 2025-2026 годов. Каждая семья, которая будет отвечать условиям, получит по 19,4 тыс. грн на покупку твердого топлива.

Выплаты смогут получить уязвимые категории в населенных пунктах возле зоны боевых действий (расположенные в 10 км от госграницы с РФ или у линии фронта в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях).

