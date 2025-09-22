Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от Агентства ООН — кто может получить 10,8 тыс. грн

Деньги от Агентства ООН — кто может получить 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 08:00
Выплаты от Агентства ООН — кто и где может присоединиться к программе помощи
Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из прифронтовых городов внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) доступна программа денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Выплаты рассчитаны на трехмесячный срок поддержки.

Об этом говорится в сообщении представителей Агентства ООН.

Реклама
Читайте также:

Кто и где может присоединиться к программе помощи

По информации организаторов, финпомощь доступна в г. Кролевец Сумской области для местных жителей, которые были вынуждены выезжать в другие регионы или за границу из-за агрессии РФ, и переселенцев из других областей. Основным условием в отборе является наличие одного из критериев уязвимости.

Также важным требованием является срок перемещения для переселенцев. Он не должен превышать последние шесть месяцев в пределах страны. То же самое касается тех граждан, которые вернулись из-за границы на свое постоянное место жительства.

Еще одним условием является отсутствие аналогичной поддержки за последние полгода.

Относительно размера финпомощи, то он в этом году не изменился. Граждане могут получить по 3,6 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев. То есть каждому члену семьи предоставят по 10,8 тыс. грн.

Как получить финансовую поддержку

Граждане из г. Кролевец (Кролевецкая ТГ) смогут подать заявки на помощь от Агентства ООН по делам беженцев мобильным бригадам официального партнера организации — благотворительному фонду "Право на защиту". Для этого необходимо предварительно записаться на вторник, 23 сентября, по номеру телефона: 063 182 68 38.

После этого заявителей пригласят по адресу: пл.Мира, 2 (центр культуры). Часы работы: 12:00-15:00. Должны присутствовать все члены семьи с такими документами:

  • паспорта, налоговые номера для всех участников;
  • свидетельства о рождении детей;
  • справка ВПЛ;
  • номер банковской карты;
  • справки с подтверждением наличия категории уязвимости;
  • номер телефона.

Ранее мы писали, что женщинам в Украине предоставят деньги на бизнес до 3 тыс. долларов. Подавать заявки на выплаты можно до конца сентября.

Также мы рассказывали о реализации грантовой программы в сентябре этого года. В частности, гражданам могут выплатить помощь до 32 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации