Выплаты от Агентства ООН — кто и где может присоединиться к программе помощи

В одном из прифронтовых городов внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) доступна программа денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Выплаты рассчитаны на трехмесячный срок поддержки.

Об этом говорится в сообщении представителей Агентства ООН.

Кто и где может присоединиться к программе помощи

По информации организаторов, финпомощь доступна в г. Кролевец Сумской области для местных жителей, которые были вынуждены выезжать в другие регионы или за границу из-за агрессии РФ, и переселенцев из других областей. Основным условием в отборе является наличие одного из критериев уязвимости.

Также важным требованием является срок перемещения для переселенцев. Он не должен превышать последние шесть месяцев в пределах страны. То же самое касается тех граждан, которые вернулись из-за границы на свое постоянное место жительства.

Еще одним условием является отсутствие аналогичной поддержки за последние полгода.

Относительно размера финпомощи, то он в этом году не изменился. Граждане могут получить по 3,6 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев. То есть каждому члену семьи предоставят по 10,8 тыс. грн.

Как получить финансовую поддержку

Граждане из г. Кролевец (Кролевецкая ТГ) смогут подать заявки на помощь от Агентства ООН по делам беженцев мобильным бригадам официального партнера организации — благотворительному фонду "Право на защиту". Для этого необходимо предварительно записаться на вторник, 23 сентября, по номеру телефона: 063 182 68 38.

После этого заявителей пригласят по адресу: пл.Мира, 2 (центр культуры). Часы работы: 12:00-15:00. Должны присутствовать все члены семьи с такими документами:

паспорта, налоговые номера для всех участников;

свидетельства о рождении детей;

справка ВПЛ;

номер банковской карты;

справки с подтверждением наличия категории уязвимости;

номер телефона.

