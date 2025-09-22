Відео
Грошова допомога на дрова — де запрацює нова програма

Грошова допомога на дрова — де запрацює нова програма

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 11:03
Виплати на дрова — хто з ВПО отримає нову допомогу на зиму
Національна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні за кілька місяців запрацює нова урядова ініціатива з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у прифронтових районах. Вона передбачатиме надання коштів на опалення для проходження холодного сезону.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію уряду.

Читайте також:

Грошова допомога на придбання дров та вугілля

За даними уряду, днями було ухвалено низку рішень щодо додаткової допомоги внутрішнім переселенцям. Одна з ініціатив передбачатиме надання виплат у 8 тис. грн, які можна буде витратити на придбання дров, вугілля, брикетів, пелетів. 

Подати заявки на такий вид підтримки зможуть:

  1. Громадяни, які мають офіційний статус переселенця;
  2. Не отримували аналогічну допомогу від міжнародних фондів;
  3. Проживають у прифронтових районах;
  4. У будинку опалювальна система на твердому паливі.

Згідно з планами уряду, відповідну підтримку зможуть надати 32 тис. домогосподарств. Виплачуватимуть кошти за програмою органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Програма з надання фінансової допомоги у 8 тис. грн стартує після завершення виплат міжнародними організаціями орієнтовно у листопаді — грудні поточного року.

"ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових  територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Допомога уряду на зиму-2025

Восени уряд реалізує програму допомоги для домогосподарств на зиму 2025–2026 років. Кожна родина, що відповідатиме умовам, отримає по 19,4 тис. грн на купівлю твердого палива.

Виплати зможуть отримати вразливі категорії у населених пунктах біля зони бойових дій (розташовані за 10 км від держкордону з РФ або біля лінії фронту у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях).

Раніше ми писали про можливість отримати фіндопомогу від Агентства ООН. Громадяни можуть отримати по 3,6 тис. грн на три місяці.  

Також ми розповідали, що громадянам доступна грошова допомога на ремонти житла, що постраждало від агресії РФ. Нею можуть скористатися жителі Миколаївської області. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
