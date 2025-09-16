Видео
Главная Финансы Денежная помощь для селян — кто получит 41 тыс. грн в сентябре

Денежная помощь для селян — кто получит 41 тыс. грн в сентябре

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 08:00
Выплаты для селян — помощь в 41 тыс. грн доступна в трех регионах
Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2025 года в трех областях действует программа по предоставлению грантов на поддержку сельского хозяйства. Отбор участников происходит с учетом наличия уязвимости домохозяйств.

Об этом информирует благотворительный фонд "Ангелы Спасения".

Читайте также:

Условия программы помощи для селян

Речь идет о программе по предоставлению целевой денежной помощи на ведение сельского хозяйства в размере 1 тыс. долларов (41 тыс. гривен).

Подавать заявки на участие в программе по предоставлению денежной помощи могут только жители громад, у которых есть подтверждение статуса следующих категорий:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с оккупированных территорий/зон активных боевых действий (важно иметь подтверждение регистрации в зоне активных боевых действий);
  2. Домохозяйства, где повреждено жилье в результате боевых действий (полное или частичное повреждение жилого дома);
  3. Семьи, которые потеряли кормильца в связи с боевыми действиями.

Получить денежную помощь смогут семьи из северных и южных регионов. А именно:

  • Николаевский регион: Баштанский, Николаевский районы;
  • Сумской регион Ахтырский, Сумской, Конотопский, Шосткинский районы;
  • Черниговский регион: Черниговский район.
допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Ангелы Спасения"

Как зарегистрироваться в программе помощи

По данным организаторов, к участию в программе будут допущены только заявители с подтверждающими документами, где будет указано соответствие одной из категорий. Для тех, кто подпадает под вышеуказанные условия, доступна онлайн-форма.

Среди поданных заявок приоритет в праве на получение помощи будет зависеть от уровня уязвимости домохозяйства.

Главным условием предоставления средств — использование на приобретение сельскохозяйственных инструментов, посевных материалов, удобрений, теплиц, скота, птицы и кормов для них. По использованным деньгам необходимо будет предоставить отчетность (чеки, договоры, накладные).

Проект реализуют при поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине.

Ранее мы писали, что в одном из регионов для переселенцев и беженцев действует программа поддержки от УВКБ ООН. Подать заявки на выплаты смогут только уязвимые группы населения.

Также мы рассказывали, где в Украине открыли регистрацию на участие в программе по оказанию помощи на холодный период. Средства предоставят на обеспечение отоплением жилищ.

