Выплаты для селян — помощь в 41 тыс. грн доступна в трех регионах

Денежная помощь для селян — кто получит 41 тыс. грн в сентябре
В сентябре 2025 года в трех областях действует программа по предоставлению грантов на поддержку сельского хозяйства. Отбор участников происходит с учетом наличия уязвимости домохозяйств.
Об этом информирует благотворительный фонд "Ангелы Спасения".
Условия программы помощи для селян
Речь идет о программе по предоставлению целевой денежной помощи на ведение сельского хозяйства в размере 1 тыс. долларов (41 тыс. гривен).
Подавать заявки на участие в программе по предоставлению денежной помощи могут только жители громад, у которых есть подтверждение статуса следующих категорий:
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с оккупированных территорий/зон активных боевых действий (важно иметь подтверждение регистрации в зоне активных боевых действий);
- Домохозяйства, где повреждено жилье в результате боевых действий (полное или частичное повреждение жилого дома);
- Семьи, которые потеряли кормильца в связи с боевыми действиями.
Получить денежную помощь смогут семьи из северных и южных регионов. А именно:
- Николаевский регион: Баштанский, Николаевский районы;
- Сумской регион Ахтырский, Сумской, Конотопский, Шосткинский районы;
- Черниговский регион: Черниговский район.
Как зарегистрироваться в программе помощи
По данным организаторов, к участию в программе будут допущены только заявители с подтверждающими документами, где будет указано соответствие одной из категорий. Для тех, кто подпадает под вышеуказанные условия, доступна онлайн-форма.
Среди поданных заявок приоритет в праве на получение помощи будет зависеть от уровня уязвимости домохозяйства.
Главным условием предоставления средств — использование на приобретение сельскохозяйственных инструментов, посевных материалов, удобрений, теплиц, скота, птицы и кормов для них. По использованным деньгам необходимо будет предоставить отчетность (чеки, договоры, накладные).
Проект реализуют при поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине.
