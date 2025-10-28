Выплаты от УВКБ ООН — где можно получить пожилым людям в октябре

Помощь УВКБ ООН — кто получит из пожилых людей в октябре
Украинские граждане могут получить денежную помощь по программе, которую реализуют совместно Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и благотворительный фонд "Право на защиту". В частности, присоединиться к программе могут некоторые пожилые люди в октябре 2025 года.
Об этом говорится в сообщении фонда в Telegram.
Подробнее о программе помощи от УВКБ ООН
В 2025 году из-за ограниченного финансового ресурса Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимает заявки на предоставление денежной помощи в сумме 10,8 тыс. грн только в наиболее пострадавших регионах. В частности, получить выплаты могут в среду, 29 октября, жители города Лебедин Сумской области, находящегося под регулярными обстрелами РФ.
Приобщиться к программе могут следующие категории населения:
- Граждане, которые были вынуждены переместиться в город Лебедин из опасных районов не более чем полгода назад (имеют официальный статус переселенца).
- Люди, которые выезжали, но вернулись из другого региона на свой прежний адрес проживания.
- Граждане, которые после вынужденного выезда за границу вернулись в Украину.
Важно также заявителям придерживаться таких условий программы:
- претенденты на выплаты не получали аналогичную денежную помощь за последние три месяца;
- общий уровень дохода не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека в семье за месяц;
- заявители имеют одну из категорий уязвимости:
- семья имеет детей до 18 лет, или людей старшего возраста от 55 лет, которую возглавляет только кто-то один из родителей (мать/отец/опекун);
- в семье есть только пожилые люди от 55 лет;
- граждане, которым более 55 лет, но они самостоятельно занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;
- в семье есть граждане с особыми потребностями в виде тяжелой болезни/инвалидности.
Как подать заявку на денежную помощь
В УВКБ ООН предоставили инструкцию, как записаться в очередь на получение финансовой помощи:
- сначала гражданину необходимо по телефону получить номер в очередь в пункт сбора данных;
- в случае, если заявитель подпадает под требования, ему автоматически присвоят номер в очереди;
- в дальнейшем следует ожидать звонка от работников пункта сбора данных на финпомощь от УВКБ ООН, которые пригласят по адресу приема: пл. Соборная, 32 (отдел культуры и туризма).
"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
