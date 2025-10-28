Выплаты от УВКБ ООН — где можно получить пожилым людям в октябре

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане могут получить денежную помощь по программе, которую реализуют совместно Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и благотворительный фонд "Право на защиту". В частности, присоединиться к программе могут некоторые пожилые люди в октябре 2025 года.

Об этом говорится в сообщении фонда в Telegram.

Подробнее о программе помощи от УВКБ ООН

В 2025 году из-за ограниченного финансового ресурса Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимает заявки на предоставление денежной помощи в сумме 10,8 тыс. грн только в наиболее пострадавших регионах. В частности, получить выплаты могут в среду, 29 октября, жители города Лебедин Сумской области, находящегося под регулярными обстрелами РФ.

Приобщиться к программе могут следующие категории населения:

Граждане, которые были вынуждены переместиться в город Лебедин из опасных районов не более чем полгода назад (имеют официальный статус переселенца). Люди, которые выезжали, но вернулись из другого региона на свой прежний адрес проживания. Граждане, которые после вынужденного выезда за границу вернулись в Украину.

Важно также заявителям придерживаться таких условий программы:

- претенденты на выплаты не получали аналогичную денежную помощь за последние три месяца;

- общий уровень дохода не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека в семье за месяц;

- заявители имеют одну из категорий уязвимости:

семья имеет детей до 18 лет, или людей старшего возраста от 55 лет, которую возглавляет только кто-то один из родителей (мать/отец/опекун);

в семье есть только пожилые люди от 55 лет;

граждане, которым более 55 лет, но они самостоятельно занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

в семье есть граждане с особыми потребностями в виде тяжелой болезни/инвалидности.

Как подать заявку на денежную помощь

В УВКБ ООН предоставили инструкцию, как записаться в очередь на получение финансовой помощи:

сначала гражданину необходимо по телефону получить номер в очередь в пункт сбора данных;

в случае, если заявитель подпадает под требования, ему автоматически присвоят номер в очереди;

в дальнейшем следует ожидать звонка от работников пункта сбора данных на финпомощь от УВКБ ООН, которые пригласят по адресу приема: пл. Соборная, 32 (отдел культуры и туризма).

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

