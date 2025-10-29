Виплати від Карітас — хто з українців зможе отримати від 42 тис. грн восени

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни, які займаються бізнесом та постраждали від війни, можуть долучитися до програми допомоги BLOOM, що реалізують за фінансової підтримки уряду Великої Британії. В її рамках можна буде отримати на власну справу від 1 до 5 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ".

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги від Карітас

Як зазначається, проєкт допомоги "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків" (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets/BLOOM) доступний для самозайнятих та мікропідприємців у місті Одеса.

У межах його реалізації планують зміцнити стійкість вразливих домогосподарств та громад, що постраждали від російської агресії, шляхом надання фінансової підтримки для захисту та відновлення засобів джерел доходу.



Мікробізнес зможе використовувати кошти на купівлю обладнання, інструментів та інших ресурсів, що потрібні для запуску чи розвитку власної справи.

Діятиме проєкт для жителів таких районів Одеської області:

Болградський;

Білгород-Дністровський;

Березівський.

Долучитися до програми можуть внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі, які постраждали від агресії РФ та мають одну з наступних вразливостей:

домогосподарства, де є люди з інвалідністю;

ветерани/їхні рідні (якщо є документальне підтвердження);

безробітні громадяни передпенсійного/пенсійного віку (від 50 років);

родини з низьким рівнем доходу (менші за 8 тис. грн);

представники етнічних спільнот;

домогосподарства, які очолюють жінки та мають дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю.

Розмір виплат і як отримати допомогу

Програма BLOOM передбачає надання учасникам грошової допомоги, яку можна буде спрямувати на розвиток підприємства чи власної справи у розмірі від 1 до 5 тис. доларів (кошти нададуть у гривневому еквіваленті — від 41,8 до 209 тис. грн).

Для того, щоб долучитися до неї, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Всі деталі можна уточнити за телефоном гарячої лінії: 0952957731.

"Цей проєкт реалізується фондом "Карітас Одеса УГКЦ" за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK aid в межах Програми BLOOM. Програма впроваджується BLOOM консорціумом, до якого входять Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact та Право на Захист (R2P)", — додали організатори.

Оголошення. Джерело: Карітас Одеса

Раніше ми писали, що українці можуть отримати від УВКБ ООН грошову допомогу у майже 11 тис. грн. Зокрема, взяти участь у програмі зможуть деякі люди пенсійного віку.

Також ми розповідали про програму допомоги від Карітас, що передбачає надання переселенцям грошової допомоги. Виплати можна направити на оренду житла.