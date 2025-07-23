Выплата помощи ко Дню Независимости — какие правила в 2025 году

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года некоторые граждане смогут получить денежную помощь ко Дню Независимости. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, какие условия выплаты и какие необходимы документы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Речь идет о денежной помощи в рамках принятого постановления правительства "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований, в 2025 году".

По данным правительства, граждане, получившие инвалидность из-за войны, будут иметь право на следующие выплаты:

первая группа — 3,1 тыс. грн;

вторая группа — 2,9 тыс. грн;

третья группа — 2,7 тыс. грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, чьи родители попали в заключение в лагеря, предоставят по 1 тыс. грн. Граждане с выдающимися заслугами перед государством получат 3,1 тыс. грн.

Родные погибших защитников, вдовцы или вдовы погибших участников боевых действий получат по 650 грн. Участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенным на работы, детям партизан предоставят по 450 грн.

По данным фонда, в этом году механизм осуществления выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости предусмотрен такой, как и в прошлом году.

В частности, пенсионеры, имеющие право на денежную помощь, ее получат в августе вместе с пенсией. То есть дополнительно в органы ПФУ обращаться не нужно.

Ветераны войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, получат начисления на счета воинских частей, учреждений, организаций, где служат или работают, на основе поданных заявок их работодателями.

Кто должен подать отдельное заявление в ПФУ на выплаты

Те, кто имеют право на помощь, не являются пенсионерами и не служат и не работают, для получения выплат должны обратиться в терорган ПФУ, подав заявление и указав:

реквизиты документов, подтверждающих личность гражданина;

номер банковского счета для получения средств;

идентификационный код (при наличии);

реквизиты удостоверения личности, дающего право на получение денег.

Также к заявлению необходимо приложить:

копию паспорта гражданина Украины/временного удостоверения гражданина (в случае личного обращения должны быть оригиналы);

копию удостоверения, где подтверждается соответствующий статус лица (в случае личного обращения — оригинал).

Обращаться с заявлениями можно до 1 октября 2025 года следующими способами:

лично в отдел Пенсионного фонда, в Центр предоставления админуслуг по задекларированному или зарегистрированному адресу проживания или пребывания;

через почту в адрес тероргана Пенсионного фонда;

дистанционно через портал е-услуг ПФУ с квалифицированной электронной подписью.

Ранее мы писали о праве на единовременную компенсацию для лиц с инвалидностью и несовершеннолетним детям с инвалидностью. Выплаты предоставляют тем, кому она установлена из-за полученных повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами во время войны.

Также мы рассказывали о том, что лица с инвалидностью могут получить финпомощь от немецкой организации ASB. Деньги предоставят жителям Полтавщины.