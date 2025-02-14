Выплаты до 50 тыс. грн — где от украинцев принимают заявки

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане, пострадавшие от вооруженной агрессии РФ, могут оформить финансовую помощь в 2025 году. Выплаты в размере от 20 тыс. до 50 тыс. гривен предоставляют в Херсонском регионе.

Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета.

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Кто имеет право на финансовую помощь

Как отмечается, в Херсонской городской военной администрации продолжают оказывать денежную помощь для населения громады.

Так, выплаты доступны каждому жителю, который был ранен из-за вооруженной агрессии РФ, а также родственникам погибших.

Размеры материальной помощи зависят от возраста граждан, получивших телесные повреждения из-за российских обстрелов. Есть два вида выплат в случае травм:

на лечение телесных повреждений для взрослых — 20 тыс. грн;

на лечение телесных повреждений для детей — 30 тыс. грн.

Также в Херсонской городской тергромаде предоставляют средства родственникам погибших из-за вражеских обстрелов на погребение — по 50 тыс. грн.

Как получить финпомощь в Херсоне

Тем гражданам, кому нужны средства из-за полученных травм, можно обращаться в районные в городе Херсоне советы. Выплаты предусмотрены городской программой "Социальная защита".

За последний год городские власти выплатили средства для 390 жителей города на 10,29 млн грн.

Уточнить информацию о перечне документов и порядке оформления финпомощи можно по номерам телефонов:

в Днепровском районе — 099 25 35 491;

в Корабельном районе — 050 87 51 141;

в Центральном районе — 066 44 79 236.

Ранее мы писали, что в Запорожском регионе граждане могут оформить помощь на лечение травм от обстрелов в 2025 году. Размер выплаты стартует от 20 тыс. гривен.

Также рассказывали, что часть граждан может получить два вида финпомощи. Деньги выплачивают в одном из регионов для пострадавших из-за агрессии РФ.