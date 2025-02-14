Выплаты до 50 тыс. грн — где от украинцев принимают заявки

Денежная помощь до 50 тыс. грн — где доступны выплаты
Некоторые граждане, пострадавшие от вооруженной агрессии РФ, могут оформить финансовую помощь в 2025 году. Выплаты в размере от 20 тыс. до 50 тыс. гривен предоставляют в Херсонском регионе.
Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета.
Кто имеет право на финансовую помощь
Как отмечается, в Херсонской городской военной администрации продолжают оказывать денежную помощь для населения громады.
Так, выплаты доступны каждому жителю, который был ранен из-за вооруженной агрессии РФ, а также родственникам погибших.
Размеры материальной помощи зависят от возраста граждан, получивших телесные повреждения из-за российских обстрелов. Есть два вида выплат в случае травм:
- на лечение телесных повреждений для взрослых — 20 тыс. грн;
- на лечение телесных повреждений для детей — 30 тыс. грн.
Также в Херсонской городской тергромаде предоставляют средства родственникам погибших из-за вражеских обстрелов на погребение — по 50 тыс. грн.
Как получить финпомощь в Херсоне
Тем гражданам, кому нужны средства из-за полученных травм, можно обращаться в районные в городе Херсоне советы. Выплаты предусмотрены городской программой "Социальная защита".
За последний год городские власти выплатили средства для 390 жителей города на 10,29 млн грн.
Уточнить информацию о перечне документов и порядке оформления финпомощи можно по номерам телефонов:
- в Днепровском районе — 099 25 35 491;
- в Корабельном районе — 050 87 51 141;
- в Центральном районе — 066 44 79 236.
Ранее мы писали, что в Запорожском регионе граждане могут оформить помощь на лечение травм от обстрелов в 2025 году. Размер выплаты стартует от 20 тыс. гривен.
Также рассказывали, что часть граждан может получить два вида финпомощи. Деньги выплачивают в одном из регионов для пострадавших из-за агрессии РФ.
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