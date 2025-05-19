Выплаты на лечение украинцев — кто и где может получить до 5 тыс. грн

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В некоторых регионах Украины действуют социальные программы на местном уровне по оказанию финансовой помощи тем, кто нуждается в лечении в результате полученных травм от агрессии РФ. В частности, соответствующая возможность предусмотрена для жителей Херсонской громады.

Об этом говорится в материалах Херсонской ГВА в Facebook.

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Как отмечают в ГВА, в громаде предусмотрена помощь как местным, которые пострадали от агрессии РФ и нуждаются в лечении, так и тем, у кого есть серьезные неизлечимые болезни.

В бюджете заложены финансы на соответствующую программу поддержки в 2025 году нескольким категориям людей.

"В Херсонской громаде продолжает действовать программа "Социальная защита", в рамках которой из бюджета выплачивают адресную денежную помощь в связи с болезнями", — сообщают в пресс-службе.

Объявление. Источник: Херсонская ГВА

Размеры помощи и как подать заявку

В 2025 году адресная денежная помощь предоставляется в связи с такими ситуациями:

5 тыс. грн — в случае необходимости стационарного лечения/операций при онкозаболеваниях;

3 тыс. грн — при наличии онкозаболевания у лиц, которые ранее не лечились стационарно;

5 тыс. грн — в случае необходимости оперативного вмешательства на сердце и сердечных сосудах;

5 тыс. грн — в случае необходимости эндопротезирования суставов.

Те, кто нуждается в помощи на лечение, должны обратиться к местным властям. Все нюансы по предоставлению финансов можно уточнить по следующим контактам:

Днепровский район — (099) 25-35-491;

Корабельный район — (050) 87-51-141;

Центральный район — (066) 44-79-236.

Ранее мы писали, что граждане могут зарегистрироваться в программе по предоставлению денежной помощи. Выплаты гарантирует уязвимым категориям людей Украинский Красный Крест и Всемирная продовольственная программа.

Также сообщали, что в трех регионах граждане смогут принять участие в программе по поддержке украинского бизнеса. Участники получат до 5 тыс. евро.