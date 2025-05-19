Виплати на лікування українців — хто і де може отримати до 5 тис. грн

Грошова допомога до 5 тис. грн — де доступні виплати у травні
В деяких регіонах України діють соціальні програми на місцевому рівні з надання фінансової допомоги тим, хто потребує лікування внаслідок отриманих травм від агресії РФ. Зокрема, відповідна можливість передбачена для жителів Херсонської громади.
Про це йдеться у матеріалах Херсонської МВА у Facebook.
Детальніше про грошову допомогу херсонцям
Як зазначають в МВА, в громаді передбачена допомога як місцевим, які постраждали від агресії РФ та потребують лікування, так і тим, у кого є серйозні невиліковні хвороби.
У бюджеті закладені фінанси на відповідну програму підтримки у 2025 році кільком категоріям людей.
"У Херсонській громаді продовжує діяти програма "Соціальний захист", у рамках якої з бюджету виплачують адресну грошову допомогу у зв'язку із хворобами", — повідомляють у пресслужбі.
Розміри допомоги та як подати заявку
У 2025 році адресна грошова допомога надається у зв'язку з такими ситуаціями:
- 5 тис. грн — у разі необхідності стаціонарного лікування/операцій у випадку онкохвороб;
- 3 тис. грн — у разі наявності онкозахворювання в осіб, які раніше не лікувались стаціонарно;
- 5 тис. грн — у разі необхідності оперативного втручання на серці та серцевих судинах;
- 5 тис. грн — у разі потреби ендопротезування суглобів.
Ті, хто потребує допомоги на лікування, мають звернутися до місцевої влади. Усі нюанси щодо надання фінансів можна уточнити за такими контактами:
- Дніпровський район — (099) 25-35-491;
- Корабельний район — (050) 87-51-141;
- Центральний район — (066) 44-79-236.
Раніше ми писали, що громадяни можуть зареєструватися у програмі з надання грошової допомоги. Виплати гарантує вразливим категоріям людей Український Червоний Хрест та Всесвітня продовольча програма.
Також повідомляли, що у трьох регіонах громадяни зможуть взяти у програмі підтримки українського бізнесу. Учасники отримають до 5 тис. євро.
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