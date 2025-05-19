Виплати на лікування українців — хто і де може отримати до 5 тис. грн

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В деяких регіонах України діють соціальні програми на місцевому рівні з надання фінансової допомоги тим, хто потребує лікування внаслідок отриманих травм від агресії РФ. Зокрема, відповідна можливість передбачена для жителів Херсонської громади.

Про це йдеться у матеріалах Херсонської МВА у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про грошову допомогу херсонцям

Як зазначають в МВА, в громаді передбачена допомога як місцевим, які постраждали від агресії РФ та потребують лікування, так і тим, у кого є серйозні невиліковні хвороби.

У бюджеті закладені фінанси на відповідну програму підтримки у 2025 році кільком категоріям людей.

"У Херсонській громаді продовжує діяти програма "Соціальний захист", у рамках якої з бюджету виплачують адресну грошову допомогу у зв'язку із хворобами", — повідомляють у пресслужбі.

Оголошення. Джерело: Херсонська МВА

Розміри допомоги та як подати заявку

У 2025 році адресна грошова допомога надається у зв'язку з такими ситуаціями:

5 тис. грн — у разі необхідності стаціонарного лікування/операцій у випадку онкохвороб;

3 тис. грн — у разі наявності онкозахворювання в осіб, які раніше не лікувались стаціонарно;

5 тис. грн — у разі необхідності оперативного втручання на серці та серцевих судинах;

5 тис. грн — у разі потреби ендопротезування суглобів.

Ті, хто потребує допомоги на лікування, мають звернутися до місцевої влади. Усі нюанси щодо надання фінансів можна уточнити за такими контактами:

Дніпровський район — (099) 25-35-491;

Корабельний район — (050) 87-51-141;

Центральний район — (066) 44-79-236.

Раніше ми писали, що громадяни можуть зареєструватися у програмі з надання грошової допомоги. Виплати гарантує вразливим категоріям людей Український Червоний Хрест та Всесвітня продовольча програма.

Також повідомляли, що у трьох регіонах громадяни зможуть взяти у програмі підтримки українського бізнесу. Учасники отримають до 5 тис. євро.