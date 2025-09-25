Выплаты для ВПЛ — украинцы в четырех областях получат по 770 долларов

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

До 30 сентября 2025 года украинцы в ряде областей могут подать заявки на участие в проекте по предоставлению денежной помощи, призванного поддержать домохозяйства, пострадавшие из-за российской агрессии. В его рамках граждане могут получить по 770 долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра БФ "Каритас-Спес Львовской Архидиецезии".

Кто из украинцев сможет получить до 770 долларов

Речь идет о реализации проекта помощи "Семья Семье: Индивидуальная поддержка", в нескольких западных регионах:

Львовском;

Тернопольском;

Ивано-Франковском;

Черновицком.

Согласно условиям проекта, денежную помощь смогут получить:

домохозяйства, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

граждане, пострадавшие из-за войны (есть документальное подтверждение).

Принять участие в проекте внутренние переселенцы имеют право исключительно при отсутствии аналогичной помощи на ведение предпринимательской деятельности от Каритас-Спес Украина или других фондов в 2025 году.

"Цель проекта — предоставление денежной помощи (грантов) домохозяйствам ВПЛ, пострадавших в результате войны (в случае документального подтверждения) для улучшения их экономического состояния путем производства продукции сельского хозяйства/животноводства или занятия другим видом деятельности", — сообщают организаторы.

Размер финпомощи и как принять участие

Если граждане подпадают под условия, то подав заявку на финпомощь, получат до 770 долларов (32,4 тыс. грн).

Выплаты можно направить на сельское хозяйство (покупку семян, удобрений, кормов, техоборудования, скота, на птицеводство, садоводство, ягодоводство), другие виды бизнеса (на услуги и производство), на профессиональное обучение и переквалификацию (курсы до полугода).

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

