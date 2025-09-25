Виплати для ВПО — українці у чотирьох областях отримають по 770 доларів

Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

До 30 вересня 2025 року українці в низці областей можуть подати заявки на участь у проєкті з надання грошової допомоги, покликаного підтримати домогосподарства, які постраждали через російську агресію. В його рамках громадяни можуть отримати по 770 доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру БФ"Карітас-Спес Львівської Архідієцезії".

Хто з українців зможе отримати до 770 доларів

Йдеться про реалізацію проєкту допомоги "Родина Родині: Індивідуальна підтримка", в кількох західних регіонах:

Львівському;

Тернопільському;

Івано-Франківському;

Чернівецькому.

Згідно з умовами проєкту, грошову допомогу зможуть отримати:

домогосподарства, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

громадяни, які постраждали через війну (є документальне підтвердження).

Взяти участь у проєкті внутрішні переселенці мають право виключно за умови відсутності аналогічної допомоги на ведення підприємницької діяльності від Карітас-Спес Україна чи інших фондів у 2025 році.

"Мета проєкту — надання грошової допомоги (грантів) домогосподарствам ВПО, які постраждали внаслідок війни (у разі документального підтвердження) для покращення їхнього економічного стану шляхом виробництва продукції сільського господарства/тваринництва або зайняття іншим видом діяльності", — повідомляють організатори.

Розмір фіндопомоги та як взяти участь

Якщо громадяни підпадають під умови, то подавши заявку на фіндопомогу, отримають до 770 доларів (32,4 тис. грн).

Виплати можна спрямувати на сільське господарство (купівлю насіння, добрив, кормів, техобладнання, худоби, на птахівництво, садівництво, ягідництво), інші види бізнесу (на послуги та виробництво), на професійне навчання і перекваліфікацію (курси до пів року).

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Раніше повідомлялося, що восени 2025 року в деяких областях громадяни можуть взяти участь у програмі підтримки сільського господарства в країні. В її рамках можна отримати гранти.

Також ми писали про фінансові гранти для ремонтів будинків або квартир. Кошти отримають домогосподарства, пошкоджені після 24 лютого 2024 року.