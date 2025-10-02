Виплати для ВПО — кому і де з українців виплатять до 43 тис. грн восени

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Релігійна організація "Карітас-Спес Конотоп" оголосила надання грошової допомоги громадянам, які залишили власне житло через примусову евакуацію. В рамках програми максимально родинам виплатять по 43 тис. грн.

Про це інформує пресцентр організації.

Що треба знати про програму допомоги

Як зазначається, програма від РО "Карітас-Спес Конотоп" покликана надати допомогу людям, життя яких порушила збройна агресія Росії. Йдеться про тих, хто мусив залишити власне житло через примусову евакуацію.

Претендувати на фіндопомогу зможуть громадяни у місті Конотоп Сумської області.

Для цього необхідно від органів місцевої влади отримати накази та оголошення про евакуацію (соціальний працівник отримує самостійно копію/фото/скан наказу від КМУ/ОВА/РВА, інших військових адміністрацій чи компетентних органів).

Серед обов'язкових документів, які необхідно постаратися надати в максимально можливій кількості:

реєстраційні записи в офіційних центрах/транзиту, місцях збору або колективних центрах;

списки/документацію, надану гуманітарними організаціями та волонтерами, які проводять евакуацію;

довідку ВПО з пропискою у місцях, де оголошено евакуацію (до 30 днів);

транспортну квитанцію;

документи, що підтверджують місце постійного проживання.

Розмір фінансової допомоги для ВПО

Згідно з умовами проєкту, кожен член в сім'ї заявника зможе отримати по 10,8 тис. грн на одну людину. Йдеться про суму у 3,6 тис. грн за місяць, які будуть надавати протягом трьох місяців.

Організація зможе максимально надати допомогу для чотирьох осіб з одного домогосподарства. Таким чином, родини найбільше зможуть отримати по 43 тис. грн.

"Якщо ви мусили покинути житло через евакуацію протягом минулих 30 діб та не отримували фінансову допомогу від інших організацій, повідомте нам, ми зареєструємо та оформимо допомогу у сумі 10800 на кожну особу в родині (не більше 4). Звертаємо увагу, що ми працюємо в Сумській області, місто Конотоп", — йдеться у повідомленні.

