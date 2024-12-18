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Денежная помощь для ВПЛ — где принимают заявки в декабре

18 декабря 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для ВПЛ – где принимают заявки на денежную помощь в декабре
Деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить дополнительную финансовую помощь в декабре 2024 года. Средства предоставит благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.

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Условия предоставления дополнительной помощи для ВПЛ

Как отмечается, помощь для удовлетворения срочных нужд предусмотрена переселенцам в Кривом Роге. Ее предоставляют в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения".

"Продолжается регистрация для получения денежной помощи от БФ "Каритас Кривой Рог", действующем при приходском центре "Родная изба" на Приход Святого Николая Чудотворца УГКЦ в г. Кривой Рог", — говорится в объявлении.

На денежную помощь могут рассчитывать не все вынужденные переселенцы. Среди основных требований:

  • проживание в г. Кривой Рог;
  • наличие первой или второй группы инвалидности.

Как зарегистрироваться на помощь

Сейчас специалисты проекта ведут предварительную запись на получение финансовой помощи от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог". Регистрация доступна для вновь прибывших внутренних переселенцев в 2024 году.

После оформления помощи денежные средства приходят на счета фактически сразу. Те, кто уже зарегистрировался, сообщают, что денежная помощь действительно срочная, как и заявлено, ведь поступила на счет на следующий день.

Записаться можно по следующему номеру телефона:

  • 067 494 08 63

Специалисты расскажут, какие категории могут претендовать на помощь в этом проекте.

Ранее сообщалось, что некоторые в конце текущего года получат по 6,5 тыс. гривен от государства по программе "Теплая зима". В то же время такая денежная помощь не предусмотрена для многодетных семей.

Также мы писали, что не все украинские дети получат деньги по госпрограмме "Зимова єПідтримка". Оформление выплат невозможно для родившихся в начале полномасштабной войны за пределами страны.

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