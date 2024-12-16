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"Зимова єПідтримка" — хто з дітей не має права на допомогу

16 грудня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати 1 тис. грн — чи мають право на допомогу діти, народжені за кордоном
Малолітні діти. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Виплата в 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" на дітей, народжених на початку повномасштабної війни за кордоном, не передбачена. Таку відповідь надають українським біженцям, які масово звертаються з відповідними питаннями.

Про це йдеться на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, біженці з Польщі, Чехії та інших країн, які повернулись в Україну, хотіли подати запит на допомогу в 1 тис. гривень на дітей, народжених за кордоном, однак свідоцтво неможливо автоматично підтягнути у мобільному застосунку "Дія".

"Доброго дня, Дія, скажіть, будь ласка, я вірно розумію, що виплати можна отримати лише на себе та дитину, що народжена в Україні, а на дитину, що народжена в іншій країні — ні, тому що немає свідоцтва про народження укр. зразка? Якщо дитина народилась за кордоном, та їй зробили там свідоцтво про народження, в дії воно не підтягується, то як в такому випадку податися на допомогу?" — йдеться в одному з повідомлень.

 

допомога
Джерело: "Дія" у Fb

 

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що таким правом можуть скористатися виключно батьки дітей, народжених в Україні, а також опікуни неповнолітніх громадян.

"Оскільки дитина народжена за кордоном, у неї вже є іноземне свідоцтво про народження та дані з нього не вносяться в Державний реєстр актів цивільного стану та реєструвати народження дитини двічі неможливо. Наразі скористатися послугою можливо, маючи українське свідоцтво про народження дитини", — повідомили у Мінцифри.

Як у "Дії" подати заявку на дітей

Заявку на отримання допомоги можна подати через "Дію" протягом трьох місяців зими — грудня, січня та лютого. Кошти мають надійти на карту "Національного кешбеку".

Для цього потрібно:

  • авторизуватися в "Дії";
  • у сервісах обрати "Зимова єПідтримка""
  • натиснути "Подати нову заявку";
  • обрати пункт "Розпочати";
  • вибрати, для кого призначена виплата, — для себе чи дитини;
  • знайти пункт "Рахунок для виплати";
  • перевірити дані;
  • поставити пташку в "Я перебуваю на території України";
  • натиснути "Надіслати".

Нагадаємо, фіндопомога в 1 тис. гривень від держави надається на українських дітей. Проте виникають труднощі з оформленням виплат, якщо різняться прізвища.

Також ми писали, що на допомогу у 1 тис. гривень мають право всі громадяни України. На виплати грошової допомоги виділили 5 млрд гривень з бюджету.

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