Виплати 1 тис. грн — чи мають право на допомогу діти, народжені за кордоном

"Зимова єПідтримка" — хто з дітей не має права на допомогу
Виплата в 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" на дітей, народжених на початку повномасштабної війни за кордоном, не передбачена. Таку відповідь надають українським біженцям, які масово звертаються з відповідними питаннями.
Про це йдеться на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.
Допомога в 1 тис. гривень на дітей
Як зазначається, біженці з Польщі, Чехії та інших країн, які повернулись в Україну, хотіли подати запит на допомогу в 1 тис. гривень на дітей, народжених за кордоном, однак свідоцтво неможливо автоматично підтягнути у мобільному застосунку "Дія".
"Доброго дня, Дія, скажіть, будь ласка, я вірно розумію, що виплати можна отримати лише на себе та дитину, що народжена в Україні, а на дитину, що народжена в іншій країні — ні, тому що немає свідоцтва про народження укр. зразка? Якщо дитина народилась за кордоном, та їй зробили там свідоцтво про народження, в дії воно не підтягується, то як в такому випадку податися на допомогу?" — йдеться в одному з повідомлень.
У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що таким правом можуть скористатися виключно батьки дітей, народжених в Україні, а також опікуни неповнолітніх громадян.
"Оскільки дитина народжена за кордоном, у неї вже є іноземне свідоцтво про народження та дані з нього не вносяться в Державний реєстр актів цивільного стану та реєструвати народження дитини двічі неможливо. Наразі скористатися послугою можливо, маючи українське свідоцтво про народження дитини", — повідомили у Мінцифри.
Як у "Дії" подати заявку на дітей
Заявку на отримання допомоги можна подати через "Дію" протягом трьох місяців зими — грудня, січня та лютого. Кошти мають надійти на карту "Національного кешбеку".
Для цього потрібно:
- авторизуватися в "Дії";
- у сервісах обрати "Зимова єПідтримка""
- натиснути "Подати нову заявку";
- обрати пункт "Розпочати";
- вибрати, для кого призначена виплата, — для себе чи дитини;
- знайти пункт "Рахунок для виплати";
- перевірити дані;
- поставити пташку в "Я перебуваю на території України";
- натиснути "Надіслати".
Нагадаємо, фіндопомога в 1 тис. гривень від держави надається на українських дітей. Проте виникають труднощі з оформленням виплат, якщо різняться прізвища.
Також ми писали, що на допомогу у 1 тис. гривень мають право всі громадяни України. На виплати грошової допомоги виділили 5 млрд гривень з бюджету.
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