Выплаты уязвимым группам украинцев — кто получит помощь до 1 тыс. долларов

Денежная помощь для украинцев — кому выплатят до 1 тыс. долларов
В одном из украинских регионов стартовала программа финансовой поддержки уязвимых домохозяйств. В рамках проекта, направленного на восстановление экономической стабильности, предусмотрены выплаты для граждан в размере до 1 тыс. долларов.
Об этом информирует пресс-служба благотворительной организации "Щедрик".
Кто и где сможет получить помощь до 1 тыс. долларов
Как отмечают благотворители, речь идет о совместной с Международной гуманитарной организацией ZOA программе, призванной оказать поддержку домохозяйствам в Херсонской области.
Реализуют проект в таких населенных пунктах Белозерской громады:
- Миролюбовка;
- Грозовое;
- Паришиво;
- Мирное;
- Молодецкое.
Программа призвана восстановить экономическую стабильность и обеспечить устойчивые источники существования, в частности для внутренних переселенцев и жителей, которые занимаются сельским хозяйством.
Участникам программы поддержки уязвимых домохозяйств гарантируют денежную помощь в размере: 400, 700, 1 тыс. долларов.
Принять участие в программе смогут домохозяйства, которые имеют как минимум два из следующих критериев:
- многодетные семьи (есть официальное подтверждение);
- малообеспеченные семьи (при наличии справки);
- переселенцы, которые получили статус ВПЛ после 1 января 2024 года и постоянно проживают на новом месте.
- семьи с лицами с инвалидностью, или имеют тяжелые хронические заболевания;
- домохозяйство состоит только из граждан пожилого возраста (60+), без детей и родственников;
- одинокие родители, которые воспитывают ребенка/детей самостоятельно;
- семьи, где основной кормилец потерял доход в связи с войной;
- домохозяйство возглавляет женщина без трудоспособных мужчин;
- домохозяйства подверглись повреждениям сельскохозяйственных активов.
Как зарегистрироваться в программе помощи
Граждане, которые подпадают под требования, и хотят принять участие в программе благотворительной организации "Щедрик" и Международной гуманитарной организации ZOA, должны заполнить специальную онлайн-заявку. Регистрация будет длиться до 23 августа 2025 года.
"Обратите внимание, что заполнение заявки не гарантирует 100% получения помощи", — сообщают организаторы.
Проект реализуется при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины ГФУ/UHF.
Ранее мы писали, что некоторым жителям Сумской области доступна денежная помощь от УВКБ ООН. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на внутренних переселенцев и беженцев.
Также мы сообщали, что в рамках проекта Basic Needs граждане могут получить медицинскую помощь. Тяжелобольным лицам гарантируют 9 тыс. грн на покупку лекарств.
Читайте Новини.LIVE!