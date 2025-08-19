Выплаты уязвимым группам украинцев — кто получит помощь до 1 тыс. долларов

Купюры иностранной валюты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских регионов стартовала программа финансовой поддержки уязвимых домохозяйств. В рамках проекта, направленного на восстановление экономической стабильности, предусмотрены выплаты для граждан в размере до 1 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-служба благотворительной организации "Щедрик".

Кто и где сможет получить помощь до 1 тыс. долларов

Как отмечают благотворители, речь идет о совместной с Международной гуманитарной организацией ZOA программе, призванной оказать поддержку домохозяйствам в Херсонской области.

Реализуют проект в таких населенных пунктах Белозерской громады:

Миролюбовка;

Грозовое;

Паришиво;

Мирное;

Молодецкое.

Программа призвана восстановить экономическую стабильность и обеспечить устойчивые источники существования, в частности для внутренних переселенцев и жителей, которые занимаются сельским хозяйством.

Участникам программы поддержки уязвимых домохозяйств гарантируют денежную помощь в размере: 400, 700, 1 тыс. долларов.

Принять участие в программе смогут домохозяйства, которые имеют как минимум два из следующих критериев:

многодетные семьи (есть официальное подтверждение);

малообеспеченные семьи (при наличии справки);

переселенцы, которые получили статус ВПЛ после 1 января 2024 года и постоянно проживают на новом месте.

семьи с лицами с инвалидностью, или имеют тяжелые хронические заболевания;

домохозяйство состоит только из граждан пожилого возраста (60+), без детей и родственников;

одинокие родители, которые воспитывают ребенка/детей самостоятельно;

семьи, где основной кормилец потерял доход в связи с войной;

домохозяйство возглавляет женщина без трудоспособных мужчин;

домохозяйства подверглись повреждениям сельскохозяйственных активов.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане, которые подпадают под требования, и хотят принять участие в программе благотворительной организации "Щедрик" и Международной гуманитарной организации ZOA, должны заполнить специальную онлайн-заявку. Регистрация будет длиться до 23 августа 2025 года.

"Обратите внимание, что заполнение заявки не гарантирует 100% получения помощи", — сообщают организаторы.

Проект реализуется при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины ГФУ/UHF.

Ранее мы писали, что некоторым жителям Сумской области доступна денежная помощь от УВКБ ООН. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на внутренних переселенцев и беженцев.

Также мы сообщали, что в рамках проекта Basic Needs граждане могут получить медицинскую помощь. Тяжелобольным лицам гарантируют 9 тыс. грн на покупку лекарств.