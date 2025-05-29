Выплаты для женщин-ВПЛ — кто и где может получить гранты

Денежная помощь для украинских женщин — где доступны гранты
Украинские женщины имеют возможность зарегистрироваться в программе благотворительного фонда "Вітри змін". В ее рамках можно получить денежную помощь в трех украинских областях.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Условия программы по финансовой поддержке женщин
Как отмечают организаторы, программа призвана поддержать инициативные группы женщин в сельских громадах, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Она распространяется на следующие регионы:
- Одесскую область;
- Николаевскую область;
- Херсонскую область.
К участию в проекте по укреплению своей устойчивости приглашают женщин в возрасте от 18 лет.
Организаторы отмечают, что каждая женщина и девушка должна быть сильной, независимой, уверенной, могущественной и услышанной, ведь когда украинки используют свои умения и возможности, они реинвестируют их в семьи, сообщество и страну.
Программа предусматривает предоставление обучения для женщин-переселенок из 15 громад, менторскую поддержку, помощь в разработке планов действий в громадах, а также предоставление грантов на их общественные проекты.
Проект для женщин предусматривает несколько видов помощи для:
- трудоустройства;
- улучшения финансового состояния;
- усиления психологической устойчивости;
- заведения полезных знакомств;
- освоения лидерских умений и адвокации.
По словам организаторов, они хотят поддержать женщин, которые стали переселенками из-за войны. Различные виды поддержки позволят гражданкам выстоять и развить лидерские качества, что позволит принять активное участие в восстановлении и развитии общества.
Как зарегистрироваться украинкам в проекте
Для того, чтобы подать заявку на участие в программе от благотворительного фонда "Вітри змін" в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, необходимо заполнить онлайн-анкету.
Программу фонду реализует при поддержке ООН Женщины в Украине и при финансовой поддержке Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).
Ранее мы писали, что жители Харьковщины могут получить финпомощь от Красного Креста Украины. Выплаты доступны для сельских домохозяйств.
Также сообщали о программе "Рестарт для ВПЛ", которая стремится поддержать украинский бизнес во время войны. В ее рамках внутренние переселенцы смогут получить 10 тыс. долларов.
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