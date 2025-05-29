Выплаты для женщин-ВПЛ — кто и где может получить гранты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские женщины имеют возможность зарегистрироваться в программе благотворительного фонда "Вітри змін". В ее рамках можно получить денежную помощь в трех украинских областях.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Условия программы по финансовой поддержке женщин

Как отмечают организаторы, программа призвана поддержать инициативные группы женщин в сельских громадах, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Она распространяется на следующие регионы:

Одесскую область;

Николаевскую область;

Херсонскую область.

К участию в проекте по укреплению своей устойчивости приглашают женщин в возрасте от 18 лет.

Организаторы отмечают, что каждая женщина и девушка должна быть сильной, независимой, уверенной, могущественной и услышанной, ведь когда украинки используют свои умения и возможности, они реинвестируют их в семьи, сообщество и страну.

Программа предусматривает предоставление обучения для женщин-переселенок из 15 громад, менторскую поддержку, помощь в разработке планов действий в громадах, а также предоставление грантов на их общественные проекты.

Проект для женщин предусматривает несколько видов помощи для:

трудоустройства;

улучшения финансового состояния;

усиления психологической устойчивости;

заведения полезных знакомств;

освоения лидерских умений и адвокации.

По словам организаторов, они хотят поддержать женщин, которые стали переселенками из-за войны. Различные виды поддержки позволят гражданкам выстоять и развить лидерские качества, что позволит принять активное участие в восстановлении и развитии общества.

Как зарегистрироваться украинкам в проекте

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе от благотворительного фонда "Вітри змін" в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, необходимо заполнить онлайн-анкету.

Программу фонду реализует при поддержке ООН Женщины в Украине и при финансовой поддержке Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Ранее мы писали, что жители Харьковщины могут получить финпомощь от Красного Креста Украины. Выплаты доступны для сельских домохозяйств.

Также сообщали о программе "Рестарт для ВПЛ", которая стремится поддержать украинский бизнес во время войны. В ее рамках внутренние переселенцы смогут получить 10 тыс. долларов.