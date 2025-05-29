Виплати для жінок-ВПО — хто і де може отримати гранти

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські жінки мають можливість зареєструватися у програмі благодійного фонду "Вітри змін". В її рамках можна отримати грошову допомогу у трьох українських областях.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

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Умови програми з фінансової підтримки жінок

Як зазначають організатори, програма покликана підтримати ініціативні групи жінок у сільських громадах, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Вона поширюється на такі регіони:

Одеську область;

Миколаївську область;

Херсонську область.

До участі у проєкті зі зміцнення своєї стійкості запрошують жінок віком від 18 років.

Організатори зауважують, що кожна жінка та дівчина має бути сильною, незалежною, впевненою, могутньою та почутою, адже коли українки використовують свої вміння та можливості, вони реінвестують їх у родини, спільноту та країну.

Програма передбачає надання навчання для жінок-переселенок із 15 громад, менторську підтримку, допомогу у розробці планів дій у громадах, а також надання грантів на їхні громадські проєкти.

Проєкт для жінок передбачає кілька видів допомоги для:

працевлаштування;

поліпшення фінансового стану;

посилення психологічної стійкості;

заведення корисних знайомств;

освоєння лідерських умінь та адвокації.

За словами організаторів, вони хочуть підтримати жінок, які стали переселенками через війну. Різні види підтримки дозволять громадянкам вистояти та розвинути лідерські якості, що дозволить взяти активну участь у відновленні та розвитку громади.

Як зареєструватися українкам у проєкті

Для того, щоб подати заявку на участь у програмі від благодійного фонду "Вітри змін" в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, необхідно заповнити онлайн-анкету.

Програму фонд реалізовує за підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Раніше ми писали, що мешканці Харківщини можуть отримати фіндопомогу від Червоного Хреста України. Виплати доступні для сільських домогосподарств.

Також повідомляли про програму "Рестарт для ВПО", що прагне підтримати український бізнес під час війни. В її рамках внутрішні переселенці зможуть отримати 10 тис. доларів.