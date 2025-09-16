Виплати для селян — допомога у 41 тис. грн доступна у трьох регіонах

Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2025 року у трьох областях діє програма з надання грантів на підтримку сільського господарства. Відбір учасників відбувається з урахуванням наявності вразливості домогосподарств.

Про це інформує благодійний фонд "Янголи Спасіння".

Умови програми допомоги для селян

Йдеться про програму з надання цільової грошової допомоги на ведення сільського господарства у розмірі 1 тис. доларів (41 тис. гривень).

Подавати заявки на участь у програмі з надання грошової допомоги можуть лише жителі громад, у яких є підтвердження статусу таких категорій:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з окупованих територій/зон активних бойових дій (важливо мати підтвердження реєстрації в зоні активних бойових дій); Домогосподарства, де пошкоджено житло внаслідок бойових дій (повне чи часткове пошкодження житлового будинку); Родини, які втратили годувальника у зв'язку з бойовими діями.

Отримати грошову допомогу зможуть родини з північних та південних регіонів. А саме:

Миколаївський регіон: Баштанський, Миколаївський райони;

Сумській регіон Охтирський, Сумський, Конотопський, Шосткинський райони;

Чернігівський регіон: Чернігівський район.

Оголошення. Джерело: БФ "Янголи Спасіння"

Як зареєструватися у програмі допомоги

За даними організаторів, до участі у програмі будуть допущені тільки заявники з підтверджувальними документами, де буде вказана відповідність одній із категорій. Для тих, хто підпадає під вищевказані умови, доступна онлайн-форма.

З-поміж поданих заявок пріоритет в праві на отримання допомоги залежатиме від рівня вразливості домогосподарства.

Головною умовою надання коштів — використання на придбання сільськогосподарських інструментів, посівних матеріалів, добрив, теплиць, худоби, птиці та кормів для них. За використаними грошима необхідно буде надати звітність (чеки, договори, накладні).

Проєкт реалізують за підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні.

