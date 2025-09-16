Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога для селян — хто отримає 41 тис. грн у вересні

Грошова допомога для селян — хто отримає 41 тис. грн у вересні

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 08:00
Виплати для селян — допомога у 41 тис. грн доступна у трьох регіонах
Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2025 року у трьох областях діє програма з надання грантів на підтримку сільського господарства. Відбір учасників відбувається з урахуванням наявності вразливості домогосподарств.

Про це інформує благодійний фонд "Янголи Спасіння".

Реклама
Читайте також:

Умови програми допомоги для селян

Йдеться про програму з надання цільової грошової допомоги на ведення сільського господарства у розмірі 1 тис. доларів (41 тис. гривень). 

Подавати заявки на участь у програмі з надання грошової допомоги можуть лише жителі громад, у яких є підтвердження статусу таких категорій:

  1. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з окупованих територій/зон активних бойових дій (важливо мати підтвердження реєстрації в зоні активних бойових дій);
  2. Домогосподарства, де пошкоджено житло внаслідок бойових дій (повне чи часткове пошкодження житлового будинку);
  3. Родини, які втратили годувальника у зв'язку з бойовими діями. 

Отримати грошову допомогу зможуть родини з північних та південних регіонів. А саме:

  • Миколаївський регіон: Баштанський, Миколаївський райони;
  • Сумській регіон Охтирський, Сумський, Конотопський, Шосткинський райони;
  • Чернігівський регіон: Чернігівський район.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Янголи Спасіння"

Як зареєструватися у програмі допомоги

За даними організаторів, до участі у програмі будуть допущені тільки заявники з підтверджувальними документами, де буде вказана відповідність одній із категорій. Для тих, хто підпадає під вищевказані умови, доступна онлайн-форма.

З-поміж поданих заявок пріоритет в праві на отримання допомоги залежатиме від рівня вразливості домогосподарства. 

Головною умовою надання коштів — використання на придбання сільськогосподарських інструментів, посівних матеріалів, добрив, теплиць, худоби, птиці та кормів для них. За використаними грошима необхідно буде надати звітність (чеки, договори, накладні).

Проєкт реалізують за підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів для переселенців та біженців діє програма підтримки від УВКБ ООН. Подати заявки на виплати зможуть тільки вразливі групи населення.  

Також ми розповідали, де в Україні відкрили реєстрацію на участь у програмі з надання допомоги на холодний період. Кошти нададуть на забезпечення опаленням осель. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації