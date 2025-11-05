Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь для семей в 10,8 тыс. грн — кто сможет получить

Денежная помощь для семей в 10,8 тыс. грн — кто сможет получить

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 13:03
обновлено: 13:06
Выплаты для украинских семей — в каком регионе предоставят каждому по 10,8 тыс. грн
Украинские переселенцы. Фото: suspilne.media

Некоторые украинцы смогут присоединиться к новому проекту поддержки от общественной организации "Общее дело для людей", который предусматривает предоставление многоцелевой денежной помощи для уязвимых групп населения. Размер выплаты составит 10,8 тыс. грн на одного человека в семье.

Об этом говорится в анонсе организации в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Для кого из украинцев будет доступна денежная помощь

Воспользоваться возможностью получить финпомощь смогут жители Харьковской области. Речь идет о реализации проекта, одно из направлений которого призвано помочь самостоятельно закрыть самые насущные потребности домохозяйства.

Инициативу под названием "Укрепление устойчивости общества в Харьковской области" помогают воплощать в жизнь Lumos Foundation и Гуманитарный фонд для Украины (UHF).

"Это финансовая поддержка, которая предоставляется на 3 месяца. Ее цель — помочь вам самостоятельно закрыть самые насущные потребности вашей семьи", — говорится в сообщении.

Средства можно использовать на продукты питания, аренду жилья, коммунальные услуги, медикаменты, сезонную одежду и предметы гигиены.

Проект по оказанию финансовой помощи охватит такие районы области:

  • Харьковский район;
  • Чугуевский район.

Важно то, что к участию в программе будут допущены граждане, которые будут принадлежать к таким категориям населения:

  • внутренние переселенцы (в приоритете те, кто переместился за последние три месяца);
  • семьи, у которых из-за обстрелов повреждено жилье, утрачено имущество;
  • домохозяйства, где есть дети с инвалидностью или особыми образовательными потребностями;
  • семьи, где есть как минимум двое детей;
  • домохозяйства с детьми до пяти лет;
  • семьи, которые возглавляют одинокие мать или отец, лица пожилого возраста от 60 лет или люди с инвалидностью;
  • люди, проживающие в зоне до 50 км от линии фронта.

Размер помощи и когда можно будет зарегистрироваться

В рамках реализации проекта размер помощи составит 10,8 тыс. грн на каждого человека в семье. Сумму выплатят одним платежом на банковский счет одного представителя домохозяйства.

Что касается возможности регистрации, то необходимо тщательно следить за обновлениями на странице в соцсети общественной организации "Общее дело для людей".

"Мы сообщим о начале сбора заявок и предоставим ссылку на форму в отдельном посте. Помощь могут получить те семьи, которые не получали аналогичной денежной помощи от ООН, УГФ/UHF или OCHA в течение последних 3 месяцев", — добавили организаторы.

Ранее мы сообщали, как женщинам получить грант в размере 1 тыс. долларов. Выплаты смогут оформить те, кто хочет поехать на различные мероприятия за границу.

Еще рассказывали, что в ноябре финпомощь от UNHCR Ukraine доступна для переселенцев и беженцев в одной из областей. Размер помощи равен 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации