Выплаты для украинских семей — в каком регионе предоставят каждому по 10,8 тыс. грн

Некоторые украинцы смогут присоединиться к новому проекту поддержки от общественной организации "Общее дело для людей", который предусматривает предоставление многоцелевой денежной помощи для уязвимых групп населения. Размер выплаты составит 10,8 тыс. грн на одного человека в семье.

Об этом говорится в анонсе организации в соцсети Facebook.

Для кого из украинцев будет доступна денежная помощь

Воспользоваться возможностью получить финпомощь смогут жители Харьковской области. Речь идет о реализации проекта, одно из направлений которого призвано помочь самостоятельно закрыть самые насущные потребности домохозяйства.

Инициативу под названием "Укрепление устойчивости общества в Харьковской области" помогают воплощать в жизнь Lumos Foundation и Гуманитарный фонд для Украины (UHF).

"Это финансовая поддержка, которая предоставляется на 3 месяца. Ее цель — помочь вам самостоятельно закрыть самые насущные потребности вашей семьи", — говорится в сообщении.

Средства можно использовать на продукты питания, аренду жилья, коммунальные услуги, медикаменты, сезонную одежду и предметы гигиены.

Проект по оказанию финансовой помощи охватит такие районы области:

Харьковский район;

Чугуевский район.

Важно то, что к участию в программе будут допущены граждане, которые будут принадлежать к таким категориям населения:

внутренние переселенцы (в приоритете те, кто переместился за последние три месяца);

семьи, у которых из-за обстрелов повреждено жилье, утрачено имущество;

домохозяйства, где есть дети с инвалидностью или особыми образовательными потребностями;

семьи, где есть как минимум двое детей;

домохозяйства с детьми до пяти лет;

семьи, которые возглавляют одинокие мать или отец, лица пожилого возраста от 60 лет или люди с инвалидностью;

люди, проживающие в зоне до 50 км от линии фронта.

Размер помощи и когда можно будет зарегистрироваться

В рамках реализации проекта размер помощи составит 10,8 тыс. грн на каждого человека в семье. Сумму выплатят одним платежом на банковский счет одного представителя домохозяйства.

Что касается возможности регистрации, то необходимо тщательно следить за обновлениями на странице в соцсети общественной организации "Общее дело для людей".

"Мы сообщим о начале сбора заявок и предоставим ссылку на форму в отдельном посте. Помощь могут получить те семьи, которые не получали аналогичной денежной помощи от ООН, УГФ/UHF или OCHA в течение последних 3 месяцев", — добавили организаторы.



