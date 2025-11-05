Виплати для українських родин — в якому регіоні нададуть кожному по 10,8 тис. грн

Українські переселенці. Фото: suspilne.media

Деякі українці зможуть долучитися до нового проєкту підтримки від громадської організації "Спільна справа для людей", що передбачає надання багатоцільової грошової допомоги для найуразливіших груп населення. Розмір виплати становитиме 10,8 тис. грн на одну особу в родині.

Про це йдеться в анонсі організації у соцмережі Facebook.

Для кого з українців буде доступна грошова допомога

Скористатися можливістю отримати фіндопомогу зможуть жителі Харківської області. Йдеться про реалізацію проєкту, один із напрямків якого покликаний допомогти самостійно закрити найнагальніші потреби домогосподарства.

Ініціативу під назвою "Зміцнення стійкості громади в Харківській області" допомагають втілювати у життя Lumos Foundation та Гуманітарний фонд для України (UHF).

"Це фінансова підтримка, яка надається на 3 місяці. Її мета — допомогти вам самостійно закрити найнагальніші потреби вашої сім'ї", — йдеться у повідомленні.

Кошти можна використати на харчові продукти, оренду житла, комунальні послуги, медикаменти, сезонний одяг та предмети гігієни.

Проєкт з надання фінансової допомоги охопить такі райони області:

Харківський район;

Чугуївський район.

Важливим є те, що до участі у програмі будуть допущені громадяни, які належатимуть до таких категорій населення:

внутрішні переселенці (у пріоритеті ті, хто перемістився за останні три місяці);

родини, у яких через обстріли пошкоджене житло, втрачено майно;

домогосподарства, де є діти з інвалідністю чи особливими освітніми потребами;

родини, де є щонайменше двоє дітей;

домогосподарства з дітьми до п'яти років;

сім'ї, які очолюють самотні мати чи батько, особи похилого віку від 60 років або люди з інвалідністю;

люди, які проживають у зоні до 50 км від лінії фронту.

Розмір допомоги та коли можна буде зареєструватися

В рамках реалізації проєкту розмір допомоги становитиме 10,8 тис. грн на кожну особу в родині. Суму виплатять одним платежем на банківський рахунок одного представника домогосподарства.

Щодо можливості реєстрації, то необхідно ретельно слідкувати за оновленнями на сторінці у соцмережі громадської організації "Спільна справа для людей".

"Ми повідомимо про початок збору заявок та надамо посилання на форму в окремому дописі. Допомогу можуть отримати ті сім’ї, які не отримували аналогічної грошової допомоги від ООН, УГФ/UHF або OCHA протягом останніх 3 місяців", — додали організатори.



