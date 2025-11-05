Выплаты от UNHCR Ukraine в ноябре — кто и где получит из пожилых людей

Украинские граждане в парке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года украинцы имеют возможность зарегистрироваться в программе помощи от UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев в Украине, в одном из городов Сумской области. Выплаты предоставят с расчетом на три месяца для уязвимых категорий граждан, в частности для людей старшего возраста и неполных семей с детьми.

Об этом говорится в анонсе пресс-центра организации в Telegram.

Где доступна финпомощь от UNHCR Ukraine в ноябре

UNHCR Ukraine регулярно поддерживает жителей в Сумской области, которая страдает от российских обстрелов. На этот раз регистрацию открыли на финпомощь в городе Шостка.

По данным организаторов, выплаты предусмотрены для внутренних переселенцев и беженцев, которым пришлось переезжать из-за обстрелов. Размер помощи составляет суммарно 10,8 тыс. грн (каждый член семьи будет получать по 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев).

Важным нюансом является факт отсутствия подобной помощи от других украинских или иностранных фондов за последние три месяца. Также среди требований для переселенцев — перемещение произошло последние шесть месяцев. При этом претендовать на выплаты могут как те, кто прибыл в Шостку из опасных регионов, так и те, кто выезжал из этого города в другие области, однако вернулся.

Помощь предоставят ВПЛ и беженцам, если будет присутствовать один из следующих критериев уязвимости:

семья является неполной, где одинокий отец или мать воспитывают детей до 18 лет или содержат граждан от 55 лет;

домохозяйство возглавляют пожилые люди, которым больше 55-ти;

в семье есть только пожилые люди 55+, которые воспитывают детей от 18 лет;

домохозяйство имеет лиц с диагностированными с тяжелыми болезнями или группой инвалидности.

Экономическое положение семьи должно быть низкое, когда ежемесячный доход не превышает 5,4 тыс. грн в расчете на одного человека.

Правила регистрации на финансовую помощь на Сумщине

Финпомощь от UNHCR Ukraine можно будет оформить в г. Шостка, записавшись предварительно в очередь по телефону на четверг, 6 ноября 2025 года.

"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38. Часы работы пункта сбора данных — будние дни с 9:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

После записи работник пункта сбора данных предоставит номер в очереди на денежную помощь. Граждан будут ждать с 12:30 до 14:30 по адресу: ул. Свободы, 18 (Центр эстетического воспитания).

Также в этом месяце запланированы выезды мобильных групп для регистрации на программу финпомощи UNHCR Ukraine в других населенных пунктах Сумской области.

