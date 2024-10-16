Финансовая помощь на зиму — регистрация доступна для четырех регионов

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ряде громад четырех областей украинцы смогут получить компенсации за теплоснабжение от благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто имеет право на компенсации для подготовки к зиме

Проект реализует благотворительный фонд "Улыбка ЮА" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

"В рамках проекта "Подготовка к зиме 2024-2025" уязвимые категории переселенцев, проживающих в ряде общин могут получить денежные выплаты для компенсации платежей по поставкам тепловой энергии", — говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, на получение финансовой помощи смогут зарегистрироваться внутренние переселенцы, проживающие:

в Запорожье;

в Харькове;

в Донецкой области (Белозерская, Добропольская громады);

в Днепропетровской области (Апостоловская и Зеленодольская громады).

Кроме того, нужно относиться к одной из категорий уязвимости:

одинокие главы домохозяйств или женщины, которые являются главными в семье;

лица с инвалидностью;

лица старшего возраста (более 60 лет);

семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет в случае обучения);

лица с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);

домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года;

домохозяйства на учете в центре социального обслуживания.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы получить денежную помощь, нужно зарегистрироваться, заполнив специальную форму по ссылке. На регистрацию отведено несколько дней — до 12:00 18 октября.

"Для дальнейшей проверки на соответствие требованиям получения гуманитарной помощи мы просим предоставить персональные данные всех членов домохозяйства. Команда фонда гарантирует безопасность и конфиденциальность Ваших личных данных, доступ к ним будут иметь только специалисты БФ "Улыбка ЮА" и Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Ваши персональные данные будут удалены после проведения проверки и не будут передаваться посторонним", — добавили в фонде.

Детали об условиях получения денежной помощи доступны по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинские граждане могут оформить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас-Спес". Максимально в одни руки можно получить сумму в размере 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине внутренние переселенцы могут получить финансовую помощь для подготовки к зиме. Уязвимые категории граждан имеют право на сумму до 21 тыс. гривен.