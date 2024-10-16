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Грошова допомога для підготовки до зими для чотирьох регіонів — які умови

16 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога на зиму — реєстрація доступна для чотирьох регіонів
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У низці громад чотирьох областей українці зможуть отримати компенсації за теплопостачання від благодійного фонду "Посмішка ЮА". Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться на сторінці фонду у соцмережі Facebook.

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Хто має право на компенсації для підготовки до зими

Проєкт реалізує благодійний фонд "Посмішка ЮА" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

"У межах проєкту "Підготовка до зими 2024–2025" вразливі категорії переселенців, які проживають у низці громад можуть отримати грошові виплати для компенсації платежів із постачання теплової енергії", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають організатори, на отримання фінансової допомоги зможуть зареєструватися внутрішні переселенці, які проживають:

  •  у Запоріжжі;
  • у Харкові;
  • у Донецькій області (Білозерська, Добропільська громади);
  • у Дніпропетровській області (Апостолівська та Зеленодольська громади).

Крім того, потрібно належати до однієї з категорій вразливості:

  • самотні голови домогосподарств чи жінки, які є головними доглядальницями у родині;
  • особи з інвалідністю;
  • особи старшого віку (більше 60 років);
  • родини з трьома і більше дітьми (до 18 років або до 23 років у разі навчання);
  • особи з хронічними хворобами й тяжкими захворюваннями (включно з психічними розладами).
  • домогосподарства, у складі яких є людина, що втратила роботу з лютого 2022 року.
  • домогосподарства на обліку у терцентрі соціального обслуговування.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно зареєструватися, заповнивши спеціальну форму за посиланням. На реєстрацію відведено кілька днів — до 12:00 18 жовтня.

"Для подальшої перевірки на відповідність вимогам отримання гуманітарної допомоги ми просимо надати персональні дані всіх членів домогосподарства. Команда фонду гарантує безпеку та конфіденційність Ваших особистих даних, доступ до них матимуть лише спеціалісти БФ "Посмішка ЮА" та Гуманітарного фонду для України (UHF). Ваші персональні дані будуть видалені після проведення перевірки та не будуть передаватися стороннім особам", — додали у фонді.

Деталі про умови отримання грошової допомоги доступні за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українські громадяни можуть оформити грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес". Максимально в одні руки можна отримати суму у розмірі 10,8 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні внутрішні переселенці зможуть отримати фінансову допомогу для підготовки до зими. Вразливі категорії громадян мають право на суму до 21 тис. гривень.

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08:12 У Львівській області сталася пожежа на території автобусного заводу — фото

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