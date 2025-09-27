Видео
Главная Финансы Денежная помощь для людей с инвалидностью — где можно оформить

Денежная помощь для людей с инвалидностью — где можно оформить

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 15:30
Выплаты для людей с инвалидностью — кто и где может оформить осенью
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года в ряде городов для уязвимых категорий населения предусмотрена денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Воспользоваться дополнительной поддержкой за счет бюджетов городских громад могут граждане с инвалидностью.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на социальные программы некоторых городов.

Читайте также:

Помощь для лиц с инвалидностью в Сумах

По информации Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, в 2025 году за счет бюджета городской громады предусмотрена финансовая помощь на оплату коммунальных услуг людям с инвалидностью с диагнозом ДЦП.

"Поддержка людей с инвалидностью — одна из приоритетных задач социальной политики Сумской МТГ. С начала года за материальной помощью в департамент уже обратилось 218 человек", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы оформить соответствующую помощь, необходимо лично подать заявление и пакет документов в Департамент соцзащиты, предоставив:

  • паспорт/документ, который его заменяет;
  • идентификационный код;
  • выписку из реестра, о проживании в пределах Сумской громады;
  • справку или выписку Медико-социальной экспертной комиссии с указанием первой или второй группы инвалидности, выписку из заключения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
  • справку из лечебного учреждения об установлении вышеуказанного диагноза.

В Департаменте отметили, что в случае обращения до конца года можно подать сразу два заявления на помощь: на текущий и 2026 годы. Выплату назначат с месяца обращения.

Граждане могут подать документы по адресам: ул. Харьковская, д. 35, ул. Британская, д. 21, ул. Романа Атаманюка, д. 49А.

Уточнить детали жители Сум по соответствующей помощи могут по номерам телефонов: 788-888, 050-407-81-99, 050-407-80-02.

Поддержка людей с инвалидностью в Днепре

По данным Департамента соцполитики Днепровского городского совета, предусмотрена ежемесячная адресная помощь на коммуналку для семей, где есть дети или взрослые с инвалидностью, в городе Днепр.

Оформить помощь могут следующие категории граждан:

  • в семье есть дети с инвалидностью до 18 лет;
  • семья имеет лиц с инвалидностью первой группы (с недостатками зрения, психическими расстройствами, недостатками опорно-двигательного аппарата/с детства);
  • семья имеет лиц со второй группой инвалидности с детства.

Сумма такой помощи будет зависеть от периода года:

  • на апрель-октябрь — 500 грн;
  • на ноябрь-март — 700 грн.

Выплаты будут предоставлены на каждого человека с инвалидностью, главным условием является отсутствие права на субсидию или льготы.

Чтобы оформить выплату, нужно подать в управление социальной защиты заявление на назначение помощи. А также:

  • паспорт гражданина/свидетельство;
  • справку МСЭК/ЛКК;
  • лицевые счета.

Чтобы узнать о наличии аналогичных программ для уязвимых категорий населения в других городах страны, граждане могут обратиться в свой Департамент соцполитики.

Ранее мы писали, что граждане за рубежом могут дистанционно установить или продлить группу инвалидности. Обнародована инструкция соответствующей процедуры.

Также мы рассказывали о возможности принять участие в грантовом конкурсе по поддержке предпринимательства. Речь идет о программе от Fight For Right, в частности для женщин с инвалидностью.

коммунальные услуги выплаты инвалидность деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
