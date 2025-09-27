Виплати для людей з інвалідністю — хто і де може оформити восени

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року у низці міст для вразливих категорій населення передбачена грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Скористатися додатковою підтримкою за рахунок бюджетів міських громад можуть громадяни з інвалідністю.

Про це розповідають Новини.LIVE

Допомога для осіб з інвалідністю у Сумах

За інформацією Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, у 2025 році за рахунок бюджету міської громади передбачена фінансова допомога на оплату комунальних послуг людям з інвалідністю з діагнозом ДЦП.

"Підтримка людей з інвалідністю — одне з пріоритетних завдань соціальної політики Сумської МТГ. З початку року за матеріальною допомогою до департаменту вже звернулося 218 осіб", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб оформити відповідну допомогу, необхідно особисто подати заяву та пакет документів до Департаменту соцзахисту, надавши:

паспорт/документ, що його замінює;

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру, про проживання в межах Сумської громади;

довідку чи виписку Медико-соціальної експертної комісії із зазначенням першої або другої групи інвалідності, витягу з висновок експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

довідку з лікувального закладу про встановлення вищевказаного діагнозу.

У Департаменті зауважили, що в разі звернення до кінця року можна подати одразу дві заяви на допомогу: на поточний та 2026 роки. Виплату призначать з місяця звернення.

Громадяни можуть подати документи за адресами: вул. Харківська, буд. 35, вул. Британська, буд. 21, вул. Романа Атаманюка, буд. 49А.

Уточнити деталі жителі Сум щодо відповідної допомоги можуть за номерами телефонів: 788-888, 050-407-81-99, 050-407-80-02.

Підтримка людей з інвалідністю у Дніпрі

За даними Департаменту соцполітики Дніпровської міської ради, передбачена щомісячна адресна допомога на комуналку для родин, де є діти чи дорослі з інвалідністю, у місті Дніпро.

Оформити допомогу можуть такі категорії громадян:

у родині є діти з інвалідністю до 18 років;

сім'я має осіб з інвалідністю першої групи (з вадами зору, психічними розлади, вадами опорно-рухового апарату/з дитинства);

родина має осіб з другою групою інвалідності з дитинства.

Сума такої допомоги залежатиме від періоду року:

на квітень-жовтень — 500 грн;

на листопад-березень — 700 грн.

Виплати будуть надані на кожну особу з інвалідністю, головною умовою є відсутність права на субсидію чи пільги.

Щоб оформити виплату, потрібно подати до управління соціального захисту заяву на призначення допомоги. А також:

паспорт громадянина/свідоцтво;

довідку МСЕК/ЛКК;

особові рахунки.

Щоб дізнатися про наявність аналогічних програм для вразливих категорій населення в інших містах країни, громадяни можуть звернутися до свого Департаменту соцполітики.

