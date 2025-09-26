Выплаты для людей с инвалидностью — как беженцам оформить группу онлайн

Оформление инвалидности онлайн — что нужно знать беженцам
Украинцы, которые легально находятся за границей и им необходимо установить или продлить группу инвалидности, могут это сделать дистанционно во время военного положения. Соответствующая процедура отличается в зависимости от того, заключено ли межгосударственное соглашение между Украиной и страной пребывания.
Об этом рассказала пресс-служба "Безоплатной правовой помощи".
Как беженцам за рубежом оформить группу инвалидности онлайн
Если между Украиной и страной пребывания имеется межгосударственное соглашение, то решение об установлении инвалидности может приниматься заочно или с использованием телемедицины на основе результатов медицинского обследования в стране пребывания, согласно нормам межгосударственных соглашений.
Соответствующие договоры существуют между Украиной и Польшей, Испанией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Португалией и Словакией.
Если между Украиной и страной пребывания имеется межгосударственное соглашение, то компетентные учреждения страны пребывания должны передать медицинскую информацию в виде медицинских формуляров в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а они, в свою очередь, должны передать уже в украинский Центр оценки функционального состояния лица.
В частности, Центр оценивания функционального состояния лица должен в дальнейшем обеспечить:
- перевод на украинский язык полученных формуляров;
- осуществить оценку;
- передать принятое решение по пациенту в Пенсионный фонд.
Это даст право, в частности, на соцпомощь, которая устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:
- 100% — для лиц с инвалидностью I группы;
- 80% — для лиц с инвалидностью II группы;
- 60% — для лиц с инвалидностью III группы.
Если в стране нет межгосударственного соглашения
В случае, если между Украиной и страной пребывания нет межгосударственного соглашения, то во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, на рассмотрение экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица принимают документы о состоянии здоровья, выданные в стране происхождения. Однако есть единственное предостережение — не принимаются к рассмотрению медицинские документы, выданные в России или Беларуси.
При таких условиях в медицинских документах должно указываться:
- установленный диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10);
- определенная степень функциональных нарушений пациента;
- результаты лабораторных/функциональных обследований (выписки стационарного больного, консультации и обследования).
Также к документам нужно предоставить переводы на украинский язык, заверенные в соответствии с нормами украинского законодательства.
Если между Украиной и страной пребывания нет межгосударственного соглашения, то медицинскую документацию с переводом можно передать своему врачу:
- через обычную почту;
- через средства электронной коммуникации (почта, мобильные приложения, соцсети).
На основе переданных документов врач имеет право принять решение о необходимости направления на осуществление оценки.
Решение об установлении группы инвалидности может принять экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица:
- при рассмотрении соответствующего дела заочно;
- с помощью методов и средств телемедицины (по видеосвязи) на основе предоставленных документов.
Узнать детали по установлению или продлению группы инвалидности из-за рубежа граждане могут:
- по номеру телефона Пенсионного фонда: 0800503753;
- написав на адрес электронной почты: info@pfu.gov.ua.
