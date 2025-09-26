Выплаты для людей с инвалидностью — как беженцам оформить группу онлайн

Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинцы, которые легально находятся за границей и им необходимо установить или продлить группу инвалидности, могут это сделать дистанционно во время военного положения. Соответствующая процедура отличается в зависимости от того, заключено ли межгосударственное соглашение между Украиной и страной пребывания.

Об этом рассказала пресс-служба "Безоплатной правовой помощи".

Если между Украиной и страной пребывания имеется межгосударственное соглашение, то решение об установлении инвалидности может приниматься заочно или с использованием телемедицины на основе результатов медицинского обследования в стране пребывания, согласно нормам межгосударственных соглашений.

Соответствующие договоры существуют между Украиной и Польшей, Испанией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Португалией и Словакией.

Если между Украиной и страной пребывания имеется межгосударственное соглашение, то компетентные учреждения страны пребывания должны передать медицинскую информацию в виде медицинских формуляров в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а они, в свою очередь, должны передать уже в украинский Центр оценки функционального состояния лица.

В частности, Центр оценивания функционального состояния лица должен в дальнейшем обеспечить:

перевод на украинский язык полученных формуляров;

осуществить оценку;

передать принятое решение по пациенту в Пенсионный фонд.

Это даст право, в частности, на соцпомощь, которая устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

100% — для лиц с инвалидностью I группы;

80% — для лиц с инвалидностью II группы;

60% — для лиц с инвалидностью III группы.

Если в стране нет межгосударственного соглашения

В случае, если между Украиной и страной пребывания нет межгосударственного соглашения, то во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, на рассмотрение экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица принимают документы о состоянии здоровья, выданные в стране происхождения. Однако есть единственное предостережение — не принимаются к рассмотрению медицинские документы, выданные в России или Беларуси.

При таких условиях в медицинских документах должно указываться:

установленный диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10);

определенная степень функциональных нарушений пациента;

результаты лабораторных/функциональных обследований (выписки стационарного больного, консультации и обследования).

Также к документам нужно предоставить переводы на украинский язык, заверенные в соответствии с нормами украинского законодательства.

Если между Украиной и страной пребывания нет межгосударственного соглашения, то медицинскую документацию с переводом можно передать своему врачу:

через обычную почту;

через средства электронной коммуникации (почта, мобильные приложения, соцсети).

На основе переданных документов врач имеет право принять решение о необходимости направления на осуществление оценки.

Решение об установлении группы инвалидности может принять экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица:

при рассмотрении соответствующего дела заочно;

с помощью методов и средств телемедицины (по видеосвязи) на основе предоставленных документов.

Узнать детали по установлению или продлению группы инвалидности из-за рубежа граждане могут:

по номеру телефона Пенсионного фонда: 0800503753;

написав на адрес электронной почты: info@pfu.gov.ua.

