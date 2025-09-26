Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оформление инвалидности онлайн — что нужно знать беженцам

Оформление инвалидности онлайн — что нужно знать беженцам

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:00
Выплаты для людей с инвалидностью — как беженцам оформить группу онлайн
Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинцы, которые легально находятся за границей и им необходимо установить или продлить группу инвалидности, могут это сделать дистанционно во время военного положения. Соответствующая процедура отличается в зависимости от того, заключено ли межгосударственное соглашение между Украиной и страной пребывания.

Об этом рассказала пресс-служба "Безоплатной правовой помощи".

Реклама
Читайте также:

Как беженцам за рубежом оформить группу инвалидности онлайн

Если между Украиной и страной пребывания имеется межгосударственное соглашение, то решение об установлении инвалидности может приниматься заочно или с использованием телемедицины на основе результатов медицинского обследования в стране пребывания, согласно нормам межгосударственных соглашений.

Соответствующие договоры существуют между Украиной и Польшей, Испанией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Португалией и Словакией.

Если между Украиной и страной пребывания имеется межгосударственное соглашение, то компетентные учреждения страны пребывания должны передать медицинскую информацию в виде медицинских формуляров в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а они, в свою очередь, должны передать уже в украинский Центр оценки функционального состояния лица.

В частности, Центр оценивания функционального состояния лица должен в дальнейшем обеспечить:

  • перевод на украинский язык полученных формуляров;
  • осуществить оценку;
  • передать принятое решение по пациенту в Пенсионный фонд.

Это даст право, в частности, на соцпомощь, которая устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

  • 100% — для лиц с инвалидностью I группы;
  • 80% — для лиц с инвалидностью II группы;
  • 60% — для лиц с инвалидностью III группы.

Если в стране нет межгосударственного соглашения

В случае, если между Украиной и страной пребывания нет межгосударственного соглашения, то во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, на рассмотрение экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица принимают документы о состоянии здоровья, выданные в стране происхождения. Однако есть единственное предостережение — не принимаются к рассмотрению медицинские документы, выданные в России или Беларуси.

При таких условиях в медицинских документах должно указываться:

  • установленный диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10);
  • определенная степень функциональных нарушений пациента;
  • результаты лабораторных/функциональных обследований (выписки стационарного больного, консультации и обследования).

Также к документам нужно предоставить переводы на украинский язык, заверенные в соответствии с нормами украинского законодательства.

Если между Украиной и страной пребывания нет межгосударственного соглашения, то медицинскую документацию с переводом можно передать своему врачу:

  • через обычную почту;
  • через средства электронной коммуникации (почта, мобильные приложения, соцсети).

На основе переданных документов врач имеет право принять решение о необходимости направления на осуществление оценки.

Решение об установлении группы инвалидности может принять экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица:

  • при рассмотрении соответствующего дела заочно;
  • с помощью методов и средств телемедицины (по видеосвязи) на основе предоставленных документов.

Узнать детали по установлению или продлению группы инвалидности из-за рубежа граждане могут:

  • по номеру телефона Пенсионного фонда: 0800503753;
  • написав на адрес электронной почты: info@pfu.gov.ua.

Ранее сообщалось, что в одном из городов украинцы, которые имеют инвалидность, могут получить денежную помощь. Ее предоставляют ежемесячно на оплату коммунальных услуг в размере 500-700 грн.

Также рассказывали, кому назначают финпомощь до 800 тыс. грн. Ее можно оформить гражданам с инвалидностью, полученной во время военного положения при выполнении должностных обязанностей.

выплаты пенсии деньги беженцы инвалидность
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации