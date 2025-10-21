Видео
Детские выплаты — Комитет соцполитики согласовал новые суммы

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 10:32
обновлено: 11:04
Комитет соцполитики согласовал повышение выплат на детей — новые суммы
Девочка кладет монеты в копилку. Фото: Freepik

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики во вторник, 21 октября, согласовал законопроект о детских выплатах ко второму чтению. В ближайшее время документ рассмотрят в парламенте.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте также:

Какими будут новые суммы выплат на детей

Парламентарий напомнил, что законопроект №13532 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью" предусматривает в частности:

  • повышение до 50 000 помощи при рождении ребенка (сейчас эта сумма составляет 41 280 грн);
  • помощь по уходу за ребенком до 1 года — 7 000 грн;
  • пособие по уходу за ребенком от 1 до 3 лет, если родители вернулись на работу — 8 000 грн.

Гончаренко уточнил, что когда закон проголосуют и его подпишет президент — он вступит в силу 1 января 2026 года. Он также отметил, что дети, которым еще не исполнился 1 год и они родились до 1 января 2026 года, также имеют право на выплаты.

Ранее мы писали, что в 2025 году дети, которые вернулись из оккупации или после депортации на подконтрольную Украине территорию в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA, могут претендовать на выплату единовременного денежного пособия. Речь идет о так называемой подъемной помощи в размере 50 000 грн.

Также узнавайте, почему некоторым украинцам придется возвращать выплаты на детей государству и как это происходит.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
