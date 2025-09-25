Видео
Денежная помощь для детей — кто может получить 2,5 тыс. грн

Денежная помощь для детей — кто может получить 2,5 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:00
Выплаты для детей — кто и где имеет право на 2,5 тыс. грн денежной помощи
Маленький ребенок со взрослыми. Фото: Новини.LIVE

В Украине в одной из прифронтовых громад семьи с детьми могут получить денежную поддержку в новом учебном году. Ожидается, что выплаты предоставят для каждого ребенка в 2,5 тыс. грн в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Читайте также:

Кто и где имеет право на выплаты для детей

Как отмечают в областной государственной администрации, в новом учебном году денежную помощь на каждого ребенка будет выплачивать Северодонецкая громада.

Семьям с детьми разрешается тратить финансовую помощь на обеспечение детей, которые учатся в образовательных учреждениях.

Денежную поддержку в новом учебном году получат следующие категории детей:

  1. Которые учатся в учреждениях общего среднего образования громады и находятся на подконтрольной Украине территории;
  2. Из многодетных семей, которые учатся в школах громады или по месту фактического проживания;
  3. Дети защитников, погибших на войне (должны учиться в школах громады/по адресу фактического проживания);
  4. Если являются детьми защитников, которые во время внедрения военного положения в стране получили ранения/в результате ранения получили статус лица с инвалидностью (они должны учиться в школах громады/по адресу фактического проживания).

Как узнать детали относительно денежной помощи

Семьи, которые подпадают под требования, и хотят в новом учебном году получить денежную помощь на каждого ребенка в Северодонецкой громаде, могут получить дополнительную информацию по номеру телефона: 093 415 08 55.

"Денежная поддержка предоставляется за счет средств бюджета громады в рамках выполнения мероприятий Комплексной целевой программы громады "Забота" на 2025 год", — добавили в пресс-центре Луганской областной государственной администрации.

Речь идет о программе, введенной Северодонецкой городской тергромадой для предоставления финпомощи своим жителям. В частности, также по программе предоставляется денежная помощь для возмещения расходов на лечение. 

Ранее сообщалось, кто из украинцев может получить до 770 долларов в сентябре. Речь идет о проекте помощи "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" в четырех западных регионах.

Также мы писали о праве на выплаты от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Средства предоставят на прохождение зимы семьям с детьми, которые проживают недалеко от линии фронта.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
