Выплаты для детей — кто и где имеет право на 2,5 тыс. грн денежной помощи

В Украине в одной из прифронтовых громад семьи с детьми могут получить денежную поддержку в новом учебном году. Ожидается, что выплаты предоставят для каждого ребенка в 2,5 тыс. грн в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Кто и где имеет право на выплаты для детей

Как отмечают в областной государственной администрации, в новом учебном году денежную помощь на каждого ребенка будет выплачивать Северодонецкая громада.

Семьям с детьми разрешается тратить финансовую помощь на обеспечение детей, которые учатся в образовательных учреждениях.

Денежную поддержку в новом учебном году получат следующие категории детей:

Которые учатся в учреждениях общего среднего образования громады и находятся на подконтрольной Украине территории; Из многодетных семей, которые учатся в школах громады или по месту фактического проживания; Дети защитников, погибших на войне (должны учиться в школах громады/по адресу фактического проживания); Если являются детьми защитников, которые во время внедрения военного положения в стране получили ранения/в результате ранения получили статус лица с инвалидностью (они должны учиться в школах громады/по адресу фактического проживания).

Как узнать детали относительно денежной помощи

Семьи, которые подпадают под требования, и хотят в новом учебном году получить денежную помощь на каждого ребенка в Северодонецкой громаде, могут получить дополнительную информацию по номеру телефона: 093 415 08 55.

"Денежная поддержка предоставляется за счет средств бюджета громады в рамках выполнения мероприятий Комплексной целевой программы громады "Забота" на 2025 год", — добавили в пресс-центре Луганской областной государственной администрации.

Речь идет о программе, введенной Северодонецкой городской тергромадой для предоставления финпомощи своим жителям. В частности, также по программе предоставляется денежная помощь для возмещения расходов на лечение.

