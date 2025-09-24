Выплаты от ЮНИСЕФ — кто из украинцев получит право на зимнюю помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) предоставит денежную помощь на прохождение зимнего периода (2025-2026) семьям с детьми. Средства предоставят для домохозяйств, проживающих в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает пресс-служба UNICEF Ukraine в соцсети Facebook.

Кто имеет право на выплаты от ЮНИСЕФ

Как отмечается, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставит помощь на прохождение зимы семьям с детьми, проживающим в 0-20 км от линии фронта.

Выплаты смогут получить те семьи, которые были зарегистрированы и прошли оценку фонда в прошлые периоды оказания помощи. А именно:

В 0-10 км зоне от линии фронта — средства предоставят семьям с детьми, ранее зарегистрированным фондом. В 0-10 км зоне — поддержку окажут одинокой матери или отцу, многодетным семьям (от трех детей), семьям, где есть дети с инвалидностью.

География программы финансовой помощи от ЮНИСЕФ охватит прифронтовые районы семи областей. А именно:

Черниговская

Днепропетровская;

Донецкая;

Харьковская;

Херсонская;

Сумская;

Запорожская.

Размер денежной помощи для семей

Согласно условиям программы ЮНИСЕФ, размер денежной помощи на прохождение зимнего периода, будет фиксированный. Он составит для каждой семьи, которая будет отвечать критериям независимо от количества детей, 19,4 тыс. грн.

"Если ваша семья соответствует критериям — выплата должна поступить в сентябре или октябре", — уточняют организаторы.

Также предусмотрена помощь для городов с целью обеспечения централизованного отопления в условиях войны. Речь идет о возможности осуществления ремонтов, замены изношенных труб, установки мобильных котельных в ряде городов.

Уточнить детали по программе можно в будни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, по номеру горячей линии ЮНИСЕФ: 0 800 600 017.

Предостережение. Источник: ЮНИСЕФ

