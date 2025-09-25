Виплати для дітей — хто і де має право на 2,5 тис. грн грошової допомоги

Маленька дитина з дорослими. Фото: Новини.LIVE

В Україні в одній з прифронтових громад родини з дітьми можуть отримати грошову підтримку у новому навчальному році. Очікується, що виплати нададуть для кожної дитини у 2,5 тис. грн у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Хто і де має право на виплати для дітей

Як зазначають в обласній державній адміністрації, у новому навчальному році грошову допомогу на кожну дитину виплачуватиме Сіверськодонецька громада.

Родинам з дітьми дозволяється витрати фінансову допомогу на забезпечення дітей, які навчаються в освітніх закладах.

Грошову підтримку у новому навчальному році отримають такі категорії дітей:

Які навчаються у закладах загальної середньої освіти громади та перебувають на підконтрольній Україні території; Із багатодітних сімей, які навчаються у школах громади або за місцем фактичного проживання; Діти захисників, які загинули на війні (мають навчатися у школах громади/за адресою фактичного проживання); Якщо є дітьми захисників, які під час впровадження воєнного стану в країні отримали поранення/у результаті поранення отримали статус особи з інвалідністю (вони повинні навчатися в школах громади/за адресою фактичного проживання).

Як дізнатися деталі щодо грошової допомоги

Родини, які підпадають під вимоги, і хочуть у новому навчальному році отримати грошову допомогу на кожну дитину у Сіверськодонецькій громаді, можуть отримати додаткову інформацію за номером телефону: 093 415 08 55.

"Грошова підтримка надається за рахунок коштів бюджету громади у рамках виконання заходів Комплексної цільової програми громади "Турбота" на 2025 рік", — додали у пресцентрі Луганської обласної державної адміністрації.

Йдеться про програму, запроваджену Сіверськодонецькою міською тергромадою для надання фіндопомоги своїм мешканцям. Зокрема, також за програмою надають грошову допомогу для відшкодування витрат на лікування.

