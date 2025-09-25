Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Фінанси Грошова допомога для дітей — хто може отримати 2,5 тис. грн

Грошова допомога для дітей — хто може отримати 2,5 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 11:00
Виплати для дітей — хто і де має право на 2,5 тис. грн грошової допомоги
Маленька дитина з дорослими. Фото: Новини.LIVE

В Україні в одній з прифронтових громад родини з дітьми можуть отримати грошову підтримку у новому навчальному році. Очікується, що виплати нададуть для кожної дитини у 2,5 тис. грн у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Реклама
Читайте також:

Хто і де має право на виплати для дітей

Як зазначають в обласній державній адміністрації, у новому навчальному році грошову допомогу на кожну дитину виплачуватиме Сіверськодонецька громада.

Родинам з дітьми дозволяється витрати фінансову допомогу на забезпечення дітей, які навчаються в освітніх закладах. 

Грошову підтримку у новому навчальному році отримають такі категорії дітей:

  1. Які навчаються у закладах загальної середньої освіти громади та перебувають на підконтрольній Україні території;
  2. Із багатодітних сімей, які навчаються у школах громади або за місцем фактичного проживання;
  3. Діти захисників, які загинули на війні (мають навчатися у школах громади/за адресою фактичного проживання);
  4. Якщо є дітьми захисників, які під час впровадження воєнного стану в країні отримали поранення/у результаті поранення отримали статус особи з інвалідністю (вони повинні навчатися в школах громади/за адресою фактичного проживання).

Як дізнатися деталі щодо грошової допомоги

Родини, які підпадають під вимоги, і хочуть у новому навчальному році отримати грошову допомогу на кожну дитину у Сіверськодонецькій громаді, можуть отримати додаткову інформацію за номером телефону: 093 415 08 55.

"Грошова підтримка надається за рахунок коштів бюджету громади у рамках виконання заходів Комплексної цільової програми громади "Турбота" на 2025 рік", — додали у пресцентрі Луганської обласної державної адміністрації.

Йдеться про програму, запроваджену Сіверськодонецькою міською тергромадою для надання фіндопомоги своїм мешканцям. Зокрема, також за програмою надають грошову допомогу для відшкодування витрат на лікування.

Раніше повідомлялося, хто з українців може отримати до 770 доларів у вересні. Йдеться про проєкт допомоги "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" у чотирьох західних регіонах. 

Також ми писали про право на виплати від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Кошти нададуть на проходження зими родинам з дітьми, які проживають недалеко від лінії фронту. 

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації