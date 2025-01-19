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Деньги за жилье для ВПЛ в 2025 году — что изменится

19 января 2025 06:10
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты за размещение ВПЛ — кто будет платить гражданам
500 и 200 гривен в руках. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине меняется порядок предоставления денежной компенсации гражданам, которые бесплатно предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Новые правила заработали с января 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что будет с компенсацией

Изменения заключаются в том, что отныне полномочия по администрированию выплат компенсаций за временное бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц, получил Пенсионный фонд.

"С января 2025 года выплату компенсаций за временное бесплатное размещение ВПЛ выполняет Пенсионный фонд Украины по спискам получателей, предоставленным Министерством развития общин и территорий Украины", — говорится в сообщении.

ПФУ до 1 марта будет контролировать начисление денег гражданам, которые имеют право на получение компенсации. А с первого дня весны госструктура начнет рассматривать заявления и решать, назначать выплаты или нет.

В то же время украинцам, которые еще раньше оформили право на компенсацию, не нужно обращаться в органы ПФУ. Начисление выплат продолжится автоматически.

Кому выплачивают компенсацию

Государство оказывает поддержку физлицам, гражданам Украины, в собственности которых есть дом или квартира, и они позволили бесплатно пользоваться своим жильем семьям ВПЛ. Сумма компенсации составляет 450 грн за каждое внутренне перемещенное лицо, проживающее в жилом помещении.

Что еще стоит знать

Некоторые переселенцы с 29 января будут получать от государства субсидию на аренду жилья. Это касается:

  • переселенцев, которые переехали в любой контролируемый украинскими властями регион, если они не владеют здесь жильем с общей площадью более 13,65 м2 на каждого члена семьи'и;
  • семей ВПЛ, жилье которых уничтожено/повреждено и непригодно для проживания;
  • семей, которые отдают на аренду жилья более 20% дохода;
  • ВПЛ, которым не выплачивается госпомощь на проживание;
  • ВПЛ, которые не являются участниками программы "Прихисток".

Чтобы оформить субсидию ВПЛ должны заключить договор об аренде жилья.

Отметим также, что переселенцы в 2025 году будут получать финансовую помощь от международных организаций. Например, почти 11 тыс. грн людям предоставит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Также мы рассказывали, кто из ВПЛ получит выплаты на проживание в январе. Вся государственная помощь переселенцам в 2025 году сохранится на уровне 2024-го.

деньги переселенцы жилье компенсация Пенсионный Фонд

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