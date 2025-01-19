Виплати за розміщення ВПО —хто платитиме громадянам

500 та 200 гривень в руках. Фото: УНІАН

В Україні змінюється порядок надання грошової компенсації громадянам, які безплатно надають житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Нові правила запрацювали з січня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Що буде з компенсацією

Зміни полягають у тому, що відтепер повноваження з адміністрування виплат компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб, отримав Пенсійний фонд.

"Із січня 2025 року виплату компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення ВПО виконує Пенсійний фонд України за списками отримувачів, наданими Міністерством розвитку громад та територій України", — йдеться у повідомленні.

ПФУ до 1 березня контролюватиме нарахування грошей громадянам, які мають право на отримання компенсації. А з першого дня весни держструктура почне розглядати заяви та вирішувати, призначати виплати чи ні.

Водночас українцям, які ще раніше оформили право на компенсацію, не потрібно звертатися до органів ПФУ. Нарахування виплат продовжиться автоматично.

Кому виплачують компенсацію

Держава надає підтримку фізособам, громадянам України у власності яких є будинок чи квартира, і вони дозволили безплатно користуватися своїм житлом сім'ям ВПО. Сума компенсації становить 450 грн за кожну внутрішньо переміщену особу, яка проживає у житловому приміщенні.

Що ще варто знати

Деякі переселенці з 29 січня отримуваимуть від держави субсидію на оренду житла. Це стосується:

переселенців, які переїхали до будь-якого контрольованого українською владою регіону, якщо люди не володіють тут житлом із загальною площею понад 13,65 м2 на кожного члена сім'ї;

родин ВПО, житло яких знищено/пошкоджено і непридатне для проживання;

родин, які віддають на оренду житла понад 20% доходу;

ВПО, яким не виплачується держдопомога на проживання;

ВПО, які не є учасниками програми "Прихисток".

Щоби оформити субсидію ВПО мають укласти договір про оренду житла.

Зауважимо також, що переселенці у 2025 році отримуватимуть фінансову допомогу від міжнародних організацій. Наприклад, майже 11 тис. грн людям надасть Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Також ми розповідали, хто з ВПО отримає виплати на проживання у січні. Уся державна допомога переселенцям у 2025 році збережеться на рівні 2024-го.