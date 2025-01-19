Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Гроші за житло для ВПО у 2025 році — що зміниться arrow

Гроші за житло для ВПО у 2025 році — що зміниться

19 січня 2025 06:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати за розміщення ВПО —хто платитиме громадянам
500 та 200 гривень в руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні змінюється порядок надання грошової компенсації громадянам, які безплатно надають житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Нові правила запрацювали з січня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Що буде з компенсацією

Зміни полягають у тому, що відтепер повноваження з адміністрування виплат компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб, отримав Пенсійний фонд.

"Із січня 2025 року виплату компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення ВПО виконує Пенсійний фонд України за списками отримувачів, наданими Міністерством розвитку громад та територій України", — йдеться у повідомленні.

ПФУ до 1 березня контролюватиме нарахування грошей громадянам, які мають право на отримання компенсації. А з першого дня весни держструктура почне розглядати заяви та вирішувати, призначати виплати чи ні.

Водночас українцям, які ще раніше оформили право на компенсацію, не потрібно звертатися до органів ПФУ. Нарахування виплат продовжиться автоматично.

Кому виплачують компенсацію

Держава надає підтримку фізособам, громадянам України у власності яких є будинок чи квартира, і вони дозволили безплатно користуватися своїм житлом сім'ям ВПО. Сума компенсації становить 450 грн за кожну внутрішньо переміщену особу, яка проживає у житловому приміщенні.

Що ще варто знати

Деякі переселенці з 29 січня отримуваимуть від держави субсидію на оренду житла. Це стосується:

  • переселенців, які переїхали до будь-якого контрольованого українською владою регіону, якщо люди не володіють тут житлом із загальною площею понад 13,65 м2 на кожного члена сім'ї;
  • родин ВПО, житло яких знищено/пошкоджено і непридатне для проживання;
  • родин, які віддають на оренду житла понад 20% доходу;
  • ВПО, яким не виплачується держдопомога на проживання;
  • ВПО, які не є учасниками програми "Прихисток".

Щоби оформити субсидію ВПО мають укласти договір про оренду житла. 

Зауважимо також, що переселенці у 2025 році отримуватимуть фінансову допомогу від міжнародних організацій. Наприклад, майже 11 тис. грн людям надасть Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. 

Також ми розповідали, хто з ВПО отримає виплати на проживання у січні. Уся державна допомога переселенцям у 2025 році збережеться на рівні 2024-го.

гроші переселенці житло компенсація Пенсійний Фонд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк заблокував картку 80-річній клієнтці — що сталося

06:54 Звільнення із ЗСУ за власним бажанням — чи є виплати

Ексклюзив

06:49 Перші на штурм — останні на обмін, — історія із 95 ОДШБр

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:30 В Україні змінились ціни соняшник — скільки коштує зерно у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Сніжно та з ожеледицею, проте тепло — погода на сьогодні

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

06:10 Гроші за житло для ВПО у 2025 році — що зміниться

07:01 ПриватБанк заблокував картку 80-річній клієнтці — що сталося

06:54 Звільнення із ЗСУ за власним бажанням — чи є виплати

Ексклюзив

06:49 Перші на штурм — останні на обмін, — історія із 95 ОДШБр

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:30 В Україні змінились ціни соняшник — скільки коштує зерно у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Сніжно та з ожеледицею, проте тепло — погода на сьогодні

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

06:10 Гроші за житло для ВПО у 2025 році — що зміниться

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році