Работа на госслужбе — какие требования к отпускам могут заработать в 2026 году

В 2026 году работников государственной службы обяжут использовать все накопленные основные отпуска или получить денежные компенсации за них. Такая норма содержится в принятом украинским правительством проекте Государственного бюджета на следующий год.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №14000, зарегистрированный в Верховной Раде.

Требования к отпускам госслужащих в 2026 году

В проекте Государственного бюджета на 2026 год упоминается вопрос отпусков для работников госорганов.

В частности, прописан особый порядок их использования и предусмотрены компенсации вместо них. В случае принятия законопроекта будет предусматриваться следующее:

Работники госорганов должны использовать все ежегодные основные и дополнительные отпуска, предусмотренные ст. 4 закона "Об отпусках", накопленные за предыдущий отработанный год, до конца 2026-го. Предусмотрена выплата денежной компенсации за все неиспользованные дни, если отпуск не будет использован до указанного конечного срока. Выплата денежной компенсации будет происходить в рамках утвержденных расходов на оплату труда каждого отдельного государственного органа.

Ожидается, что соответствующий подход установит дедлайн для использования отпусков госслужащими во избежание накопления таких дней и обеспечения надлежащего планирования расходов фондов оплаты труда.

Согласно нормам законодательства, госслужащие имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если законом не предусмотрены более длительные отпуска.

Также таким работникам можно уходить в дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж госслужбы. Право на него наступает по достижении пятилетнего стажа.

Статья 39. Источник: Проект Госбюджета

Новые правила формирования фондов оплаты труда в госорганах

Согласно принятому ранее правительственному постановлению №668 "Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе", в Украине установили единый подход в формировании фонда оплаты труда в государственных органах.

Его будут применять основные распорядители государственных средств, низших уровней, а также ответственные исполнители госпрограмм, в частности, при составлении проектов бюджетов на определенные периоды в части расходов на оплату труда.

