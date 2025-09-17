Робота на держслужбі — які вимоги до відпусток можуть запрацювати у 2026 році

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році працівників державної служби зобов'яжуть використати всі накопичені основні відпустки або отримати грошові компенсації за них. Така норма міститься в ухваленому українським урядом проєкті Державного бюджету на наступний рік.

Про це свідчить відповідний законопроєкт №14000, зареєстрований у Верховній Раді.

Вимоги до відпусток держслужбовців у 2026 році

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік згадується питання відпусток для працівників держорганів.

Зокрема, прописаний особливий порядок їх використання та передбачені компенсації замість них. У разі ухвалення законопроєкту передбачатиметься наступне:

Працівники держорганів мають використати всі щорічні основні та додаткові відпустки, передбачені ст. 4 закону "Про відпустки", накопичені за попередній відпрацьований рік, до кінця 2026-го. Передбачена виплата грошової компенсації за всі невикористані дні, якщо відпустку не буде використано до вказаного кінцевого терміну. Виплата грошової компенсації відбуватиметься в рамках затверджених видатків на оплату праці кожного окремого державного органу.

Очікується, що відповідний підхід встановить дедлайн для використання відпусток держслужбовцями для уникнення накопичення таких днів і забезпечення належного планування витрат фондів оплати праці.

Згідно з нормами законодавства, держслужбовці мають право на щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачені більш тривалі відпустки.

Також таким працівникам можна йти в додаткову оплачувану відпустку за стаж держслужби. Право на неї настає після досягнення п'ятирічного стажу.

Стаття 39. Джерело: Проєкт Держбюджету

Нові правила формування фондів оплати праці в держорганах

Згідно з ухваленою раніше урядовою постановою №668 "Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі", в Україні встановили єдиний підхід у формуванні фонду оплати праці у державних органах.

Його застосовуватимуть основні розпорядники державних коштів, нижчих рівнів, а також відповідальні виконавці держпрограм, зокрема, під час складання проєктів бюджетів на певні періоди у частині видатків на оплату праці.

