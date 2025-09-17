Відео
Головна Фінанси Гроші за відпустки у 2026 році — що варто знати держслужбовцям

Гроші за відпустки у 2026 році — що варто знати держслужбовцям

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:30
Робота на держслужбі — які вимоги до відпусток можуть запрацювати у 2026 році
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році працівників державної служби зобов'яжуть використати всі накопичені основні відпустки або отримати грошові компенсації за них. Така норма міститься в ухваленому українським урядом проєкті Державного бюджету на наступний рік.

Про це свідчить відповідний законопроєкт №14000, зареєстрований у Верховній Раді.

Вимоги до відпусток держслужбовців у 2026 році

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік згадується питання відпусток для працівників держорганів. 

Зокрема, прописаний особливий порядок їх використання та передбачені компенсації замість них. У разі ухвалення законопроєкту передбачатиметься наступне:

  1. Працівники держорганів мають використати всі щорічні основні та додаткові відпустки, передбачені ст. 4 закону "Про відпустки", накопичені за попередній відпрацьований рік, до кінця 2026-го.
  2. Передбачена виплата грошової компенсації за всі невикористані дні, якщо відпустку не буде використано до вказаного кінцевого терміну.
  3. Виплата грошової компенсації відбуватиметься в рамках затверджених видатків на оплату праці кожного окремого державного органу.

Очікується, що відповідний підхід встановить дедлайн для використання відпусток держслужбовцями для уникнення накопичення таких днів і забезпечення належного планування витрат фондів оплати праці.

Згідно з нормами законодавства, держслужбовці мають право на щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачені більш тривалі відпустки. 

Також таким працівникам можна йти в додаткову оплачувану відпустку за стаж держслужби. Право на неї настає після досягнення п'ятирічного стажу. 

відпустки держслужбовців
Стаття 39. Джерело: Проєкт Держбюджету

Нові правила формування фондів оплати праці в держорганах

Згідно з ухваленою раніше урядовою постановою №668 "Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі", в Україні встановили єдиний підхід у формуванні фонду оплати праці у державних органах.

Його застосовуватимуть основні розпорядники державних коштів, нижчих рівнів, а також відповідальні виконавці держпрограм, зокрема, під час складання проєктів бюджетів на певні періоди у частині видатків на оплату праці.

Раніше ми писали, що в НАДС уточнили правила переведення держслужбовців на інші посади. Там зазначили, що без конкурсу це можливо тільки на рівнозначні чи нижчі вакантні місця. 

Також ми розповідали, як зміниться середня заробітна плата для бронювання. У проєкті Держбюджету-2026 передбачений перегляд мінімальної зарплати, до якої прив'язаний показник середнього доходу. 

держбюджет робота відпустка гроші держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
