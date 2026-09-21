В Україні запустили автоматичне стягнення аліментів: що зміниться для боржників

Кредитна картка в руках. Фото: Новини.LIVE

З 23 жовтня в Україні змінюються правила роботи виконавчого провадження. Банки та виконавці активніше взаємодіятимуть через цифрову систему, тому рахунки боржників буде простіше знаходити, а кошти — стягувати. Для українців це означає важливі зміни: гроші з картки можуть списати без нового звернення до суду, якщо вже існує виконавче провадження.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Маслов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передають Новини.LIVE.

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Чому гроші з картки можуть списати автоматично

Йдеться про закон №4833-IX, основна частина якого набуває чинності 23 жовтня 2026 року. Документ передбачає цифровізацію виконавчого провадження та автоматизовану взаємодію виконавців із банками, фінансовими установами та державними реєстрами.

За словами Дениса Маслова, новий механізм має зробити пошук рахунків боржників значно швидшим. Якщо щодо людини вже є виконавчий документ і відкрите виконавче провадження, виконавець зможе отримувати інформацію про її рахунки в автоматизованому режимі.

Тобто боржнику не варто розраховувати, що гроші в іншому банку залишаться непоміченими.

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Якщо виконавче провадження вже відкрите на підставі відповідного виконавчого документа, окремо звертатися до суду лише для того, щоб знайти рахунок і стягнути з нього кошти, не потрібно.

Простими словами, схема виглядатиме так: є борг і виконавчий документ — відкривається виконавче провадження — виконавець отримує інформацію про рахунки — на кошти може бути накладено арешт — у межах процедури гроші можуть бути списані на погашення боргу.

Тому сама дата 23 жовтня не означає, що всім українцям почнуть списувати гроші з карток. Нові правила стосуються передусім тих, щодо кого вже здійснюється примусове виконання.

Які борги можуть стягувати

Механізм стосується не лише аліментів. Примусове виконання може застосовуватися за різними виконавчими документами, якщо для цього є передбачені законом підстави.

Це можуть бути, зокрема, борги, щодо яких є рішення суду, окремі штрафи, майнові зобов'язання та заборгованість за аліментами.

Водночас прострочений кредит або інший борг сам по собі не означає, що банк одразу спише гроші з картки. Для примусового стягнення потрібен виконавчий документ і відповідне виконавче провадження.

Скільки грошей можуть забрати з картки

Стягнення може бути звернено на кошти боржника на банківських рахунках, однак закон передбачає винятки та обмеження.

Під час воєнного стану фізична особа-боржник може користуватися одним визначеним поточним рахунком для видаткових операцій у межах двох мінімальних зарплат на місяць.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Отже, йдеться про 17 294 грн.

Це означає, що людина з арештованими рахунками може звернутися до виконавця із заявою про визначення одного рахунку для видаткових операцій і користуватися коштами в межах установленого ліміту.

Водночас конкретна сума стягнення залежить від розміру боргу та вимог виконавчого документа.

Що буде з аліментами

Особливо важливо розібратися з аліментами, оскільки тут можливі дві різні ситуації.

Якщо людина має борг з аліментів, її банківські рахунки можуть бути використані для примусового стягнення заборгованості в межах виконавчого провадження. Автоматизований обмін інформацією з банками спрощує для виконавця пошук таких рахунків.

Якщо ж людина отримує аліменти, ситуація інша. Закон передбачає кошти, на які не може бути звернено стягнення, тому захищені виплати не можна просто прирівняти до звичайних грошей боржника.

Одержувачам аліментів варто зберігати документи та банківські виписки, які підтверджують походження коштів. Це особливо важливо у випадку, якщо на рахунок наклали арешт і виникла необхідність довести, що певні гроші мають захищене законом призначення.

Арешт картки та списання грошей — не одне й те саме

Важливо розрізняти арешт і фактичне списання коштів.

Арешт означає, що людина не може вільно розпоряджатися грошима в межах визначеної суми. Списання — це вже фактичне перерахування коштів для виконання вимог стягувача.

Тому повідомлення про арешт рахунку ще не означає, що всі гроші з картки одразу заберуть.

Що реально зміниться для українців з 23 жовтня

Головна зміна — виконавцям стане простіше та швидше отримувати інформацію про рахунки боржників.

Раніше для встановлення рахунків та проведення виконавчих дій використовувалася значна кількість окремих процедур. Нова система передбачає більш тісну автоматизовану взаємодію між виконавцями, банками та реєстрами.

Для боржника це означає, що сховати гроші в іншому банку буде складніше, якщо щодо нього вже відкрито виконавче провадження.

Водночас нові правила не означають, що будь-який банк зможе без причини списати гроші з картки. Має існувати законна підстава для примусового виконання, а стягнення проводиться в межах конкретного виконавчого провадження.

Тому українцям, які мають борги, варто перевірити, чи відкриті щодо них виконавчі провадження. А тим, хто отримує аліменти або інші захищені виплати, — мати документи, які підтверджують походження коштів.

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