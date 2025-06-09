Выплаты от ВПП ООН — где будет доступна программа помощи украинцам

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Николаевской области с июня 2025 года смогут оформить секторальную денежную помощь от организации, занимающейся гуманитарной деятельностью. Речь идет о средствах от Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) через партнера ОО "Адвентистское агентство развития и помощи" (ADRA Ukraine).

Об этом информирует один из горсоветов тергромад, где будут реализовывать соответствующую программу.

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Где будет доступна программа помощи

Как отмечается, начиная с июня, ВПП ООН перейдет с помощи в натуральном виде к секторальной финпомощи в трех громадах. А именно:

в Галициновской тергромаде;

в Шевченковской тергромаде;

в Первомайской тергромаде.

Учитывая наличие финансирования и дальнейшие потребности, помощь будут предоставлять на ежемесячной основе.

Размер помощи и как получить

В рамках программы помощи жителям, которые выберут трансфер через IBAN или Western Union, предоставят секторальную финпомощь в июне в размере 1,2 тыс. грн на одного человека в месяц.

Тем, кто выберет секторальную денежную помощь через отделение Укрпочты, предоставят выплату за два месяца в июле (за июнь и июль).

О том, как подать заявку, в ОО "Адвентистское агентство развития и помощи" предоставят информацию позже.

"Партнер ООН "ADRA Ukraine" проинформирует жителей громад о дальнейших инструкциях", — говорится в сообщении.

Логотип ОО. Источник: ADRA Ukraine

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, кто из украинских детей может получать по 6,4 тыс. грн ежемесячно. Также уточнили, где можно оформить финансовую помощь.

Ранее сообщалось о доступной денежной помощи от Австрии. Максимальный размер выплаты на бизнес составляет 7 тыс. евро.