Выплаты от ВПП ООН — где будет доступна программа помощи украинцам

Деньги от ВПП ООН — кому начнут выплачивать по 1,2 тыс. грн
Жители Николаевской области с июня 2025 года смогут оформить секторальную денежную помощь от организации, занимающейся гуманитарной деятельностью. Речь идет о средствах от Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) через партнера ОО "Адвентистское агентство развития и помощи" (ADRA Ukraine).
Об этом информирует один из горсоветов тергромад, где будут реализовывать соответствующую программу.
Где будет доступна программа помощи
Как отмечается, начиная с июня, ВПП ООН перейдет с помощи в натуральном виде к секторальной финпомощи в трех громадах. А именно:
- в Галициновской тергромаде;
- в Шевченковской тергромаде;
- в Первомайской тергромаде.
Учитывая наличие финансирования и дальнейшие потребности, помощь будут предоставлять на ежемесячной основе.
Размер помощи и как получить
В рамках программы помощи жителям, которые выберут трансфер через IBAN или Western Union, предоставят секторальную финпомощь в июне в размере 1,2 тыс. грн на одного человека в месяц.
Тем, кто выберет секторальную денежную помощь через отделение Укрпочты, предоставят выплату за два месяца в июле (за июнь и июль).
О том, как подать заявку, в ОО "Адвентистское агентство развития и помощи" предоставят информацию позже.
"Партнер ООН "ADRA Ukraine" проинформирует жителей громад о дальнейших инструкциях", — говорится в сообщении.
Напомним, в Минсоцполитики рассказали, кто из украинских детей может получать по 6,4 тыс. грн ежемесячно. Также уточнили, где можно оформить финансовую помощь.
Ранее сообщалось о доступной денежной помощи от Австрии. Максимальный размер выплаты на бизнес составляет 7 тыс. евро.
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