Гроші від УВКБ ООН — хто має право та список документів

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:00
Виплати від УВКБ ООН у вересні — кому гарантують тримісячну підтримку
Українська валюта в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Представництво в Україні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) до кінця поточного робочого тижня приймає заявки на багатоцільову грошову допомогу в одному з українських регіонів. Виплати передбачені на тримісячний період для вразливих груп населення.

Про це інформують представники організації у Telegram.

Читайте також:

Правила надання грошової допомоги від УВКБ ООН

Йдеться про виплати, розраховані на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які були змушені виїздити за кордон через воєнні дії, які мешкають у Сумській області. Цього тижня виїзні бригади працюватимуть у низці населених пунктів регіону. Зокрема, на 10 вересня записатися на грошову допомогу зможуть деякі жителі Лебединської тергромади.

За правилами, гроші зможуть отримати ті ВПО, термін переміщення яких не перевищує шість місяців. Також важливо, щоб претенденти не отримували аналогічну допомогу від інших організацій за останні три місяці. Ця вимога також стосується громадян, які повернулися з-за кордону на своє постійне місце проживання.

За даними організаторів, ще однією важливою умовою у відборі є наявність критерію вразливості:

  • самотній батько чи матір, які виховують неповнолітніх дітей, чи в родині є люди похилого віку від 55 років;
  • сім'я складається лише з осіб похилого віку, або якщо самі виховують малолітніх дітей;
  • є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби/групи інвалідності).

При цьому важливо, щоб у заявників було скрутне фінансове становище: дохід на одного члена домогосподарства не повинен перевищувати 5,4 тис. грн/місяць.

Розмір фінансової допомоги та необхідні документи

У 2025 році розмір грошової допомоги від УВКБ ООН залишається незмінним. Родинам передбачені по 3,6 тис. грн щомісяця на кожну особу упродовж трьох місяців. Загалом кожен з них отримає по 10,8 тис. грн.

Зокрема, подати заявки на виплати у населених пунктах Лебединської ТГ на середу, 10 вересня, можна буде за попереднім записом за номером телефону пункту збору даних: 063 182 68 38:

  • с. Підопригори, адреса прийому: вул. Центральна, 2А, години роботи: 10:00 — 11:00;
  • с. Ворожба, адреса прийому: вул. Сумська, 13, години роботи: 12:00 — 15:00.

Під час реєстрації мають бути присутні всі члени родини заявника. При собі необхідно мати пакет документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження (на дітей);
  • номер банківської карти;
  • довідка з підтвердженням категорії вразливості;
  • номер телефону;
  • довідка ВПО.

Раніше ми розповідали про гранти на навчання та бізнес від Caritas Ukraine. Йдеться про проєкт "SUN. Зміцнюємо Україну зараз", що реалізовують у Житомирській області.   

Також ми писали про фінансові гранти для вразливих груп від БФ "Карітас Полтава". В рамках програми українці отримають кошти на опалення осель в зимовий період. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
