Выплаты от УВКБ ООН — где и кто может зарегистрироваться на помощь в июле

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в июле 2025 года принимает заявки на денежную помощь в одном из украинских регионов. Из-за ограниченного финансирования помощь на трехмесячный период предоставляют только тем, кто в этом действительно нуждается.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Организация открыла регистрацию в программе финпомощи на 8 июля в городе Конотоп Сумской области. Также в этом месяце будет принимать заявки на помощь в других городах области, граничащей с РФ и страдающей от обстрелов.

Выплаты будут доступны только двум категориям граждан, на жизнь которых повлияла полномасштабная война. Речь идет о:

внутренне перемещенных лицах, которые не имели таких выплат от других организаций за последние три месяца, которые переместились не более чем полгода назад;

переселенцах, которые вернулись из другого региона за предыдущие шесть месяцев, и которые не получали средства международной помощи за последние три месяца;

гражданах, которые вернулись домой после выезда за границу и не имели выплат за последние три месяца.

Также организаторы будут обращать внимание на следующие критерии уязвимости:

у граждан плохое финансовое состояние, где доходы не превышают 5,4 тыс. грн на одного человека в месяц;

неполная семья, где есть дети до 18 лет или лица пожилого возраста от 55 лет;

граждане пожилого возраста самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть лица, у которых диагностированы тяжелые болезни/инвалидность.

Сумма помощи и как присоединиться к программе помощи

Каждому из заявителей, имеющих низкие доходы, предоставят по 3,6 тыс. грн. Выплата будет покрывать трехмесячный период, однако поступит на счет одним траншем в сумме 10,8 тыс. грн. Размер помощи рассчитан на основе минимальной потребительской корзины.

Подать заявку в электронную очередь на помощь 8 июля 2025 года в г. Конотоп (Конотопская ТГ), по условиям программы от УВКБ ООН, можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38.

После чего заявителю автоматически предоставят соответствующий номер в очереди и пригласят в офис по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 24.

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