Выплаты от УВКБ ООН в 10,8 тыс. грн — где открыта регистрация в августе

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года продолжается регистрация на получение финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одном из регионов, регулярно страдающем от российских обстрелов. Выплаты, предусматривающие трехмесячную поддержку на уровне потребительской корзины, доступны для внутренне перемещенных граждан (ВПЛ) и беженцев.

Об этом информирует представительство УВКБ ООН в Telegram.

Где УВКБ ООН принимает заявки на выплаты

Речь идет о деятельности агентства системы Организации Объединенных Наций, которое в целом занимается предоставлением защиты и поддержки беженцам и переселенцам во всем мире для содействия в местной интеграции и добровольному возвращению на родину или переселению в другие страны.

Штаб-квартира УВКБ ООН расположена в Женеве (Швейцария), а представительства сосредоточены во многих столицах и горячих точках мира, в частности, уже несколько лет представители организации работают в Украине. БФ "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных на финансовую помощь.

В последний месяц лета 2025 года организация регулярно принимает заявки на предоставление финансовой помощи от жителей Сумской области. На этот раз открыли регистрацию на выплаты в городе Тростянец.

Принять в программе помощи могут:

Внутренние переселенцы, которые выехали из опасных регионов в течение последних шести месяцев; Граждане со статусом ВПЛ, которые вернулись на свой прежний адрес после выезда; Украинцы, которые вернулись на родину, после того, как были вынуждены выехать за границу.

Одним из требований является факт того, что граждане не получали аналогичную помощь от других организаций за прошедшие три месяца. Также будут обращать внимание на то, чтобы доход претендентов на помощь не превышал 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Граждане должны соответствовать одному из следующих критериев уязвимости:

неполная семья с детьми (до 18 лет)/или лицами пожилого возраста (от 55 лет);

семья, которую возглавляет одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет), граждане воспитывают малолетних детей;

семья, в составе которой есть один/несколько человек с особыми потребностями: тяжелые заболевания или инвалидность.

Вышеописанным уязвимым категориям граждан окажут помощь, даже если получали финпомощь от международных организаций.

Как подать заявки на выплаты и размер помощи

По условиям программы, поддержка охватывает трехмесячный период на уровне размера потребительской корзины. Общий размер финансовой помощи на каждого члена семьи составит 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на одного человека за три месяца).

Как отмечается, запись в очередь для приема и дальнейшей регистрации в городе Тростянец на 8 августа 2025 года возможна по телефону: 063 182 68 38.

После чего представители организации позвонят и пригласят для дальнейшей регистрации на выплаты.

"Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что граждане, пострадавшие из-за российской агрессии могут получить помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Размер помощи может достигать 5 тыс. долларов.

Также рассказывали о выплатах по программе БФ "Каритас Полтава", предусматривающей оказание поддержки сельскому домохозяйству. Размер помощи может достигать 125 тыс. грн.