Виплати для селян — хто може отримати від Карітас 8 тис. грн

Фінансова допомога для селян від 8 тис. грн — хто може отримати
Благодійний фонд "Карітас Полтава" відкрив реєстрацію для участі у грантовому проєкті SCALE, що покликаний надати підтримку для громадян у веденні сільського домогосподарства. В його рамках можна отримати від 8 тис. до 125 тис. грн.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру фонду у Telegram.
Що передбачає програма від БФ "Карітас Полтава"
В рамках проєкту "Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування", фінансову допомогу зможуть отримати громадяни, у яких сільське домогосподарство постраждало від російської агресії.
Реалізація програми охопить такі громади:
- Полтавську;
- Глобинську;
- Опішнянську;
- Котелевську.
Проєкт покликаний допомогти:
- відновити та розвинути сільськогосподарську діяльність;
- покращити доступ до ринків;
- підвищити обізнаність громадян у веденні господарства шляхом навчальних сесій.
На допомогу зможуть претендувати домогосподарства з такими категоріями вразливості:
- багатодітна сім'я (від трьох дітей);
- члени домогосподарства мають інвалідність (перша та друга група) або важкі/хронічні хвороби;
- домогосподарство очолює самотня матір чи батько, опікуни;
- домогосподарство має вагітних жінок/дітей до трьох років;
- родина має осіб похилого віку (від 60 років);
- домогосподарство має осіб передпенсійного віку від 50 років без джерел доходу.
Розмір допомоги та як оформити
Благодійний фонд "Карітас Полтава" надасть такі гранти:
- 33 тис. — 125 тис. грн на купівлю обладнання, насіння, добрив, дрібної рогатої худоби, корму, на ремонт с/г інфраструктури та відновлення зрошувальних систем;
- 8 тис. — 16,5 тис. грн на покращення доступу до ринків та нарощення доданої вартості с/г продукції, підтримку для переробки продуктів харчування та покриття витрат на логістику.
Для попередньої реєстрації у проєкті треба заповнити онлайн-анкету.
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