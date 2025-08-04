Виплати для селян — хто може отримати від Карітас 8 тис. грн

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Карітас Полтава" відкрив реєстрацію для участі у грантовому проєкті SCALE, що покликаний надати підтримку для громадян у веденні сільського домогосподарства. В його рамках можна отримати від 8 тис. до 125 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру фонду у Telegram.

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В рамках проєкту "Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування", фінансову допомогу зможуть отримати громадяни, у яких сільське домогосподарство постраждало від російської агресії.

Реалізація програми охопить такі громади:

Полтавську;

Глобинську;

Опішнянську;

Котелевську.

Проєкт покликаний допомогти:

відновити та розвинути сільськогосподарську діяльність;

покращити доступ до ринків;

підвищити обізнаність громадян у веденні господарства шляхом навчальних сесій.

На допомогу зможуть претендувати домогосподарства з такими категоріями вразливості:

багатодітна сім'я (від трьох дітей);

члени домогосподарства мають інвалідність (перша та друга група) або важкі/хронічні хвороби;

домогосподарство очолює самотня матір чи батько, опікуни;

домогосподарство має вагітних жінок/дітей до трьох років;

родина має осіб похилого віку (від 60 років);

домогосподарство має осіб передпенсійного віку від 50 років без джерел доходу.

Розмір допомоги та як оформити

Благодійний фонд "Карітас Полтава" надасть такі гранти:

33 тис. — 125 тис. грн на купівлю обладнання, насіння, добрив, дрібної рогатої худоби, корму, на ремонт с/г інфраструктури та відновлення зрошувальних систем;

8 тис. — 16,5 тис. грн на покращення доступу до ринків та нарощення доданої вартості с/г продукції, підтримку для переробки продуктів харчування та покриття витрат на логістику.

Для попередньої реєстрації у проєкті треба заповнити онлайн-анкету.

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