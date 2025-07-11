Выплаты в июле — где и когда станет доступна помощь от УВКБ ООН

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев объявили прием заявок на денежную помощь еще в одном из украинских городов на 14 июля 2025 года. Речь идет о начислении выплат, которые охватят трехмесячный период.

Об этом информирует пресс-служба представителя УВКБ ООН в Telegram.

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В организации сообщили об открытии регистрации в гуманитарной программе помощи в городе Тростянец Сумского региона, который регулярно страдает от обстрелов РФ.

Средства предусмотрены для тех, кто был вынужден покидать дом из-за полномасштабной войны. А именно:

внутренних переселенцев, которые за последние три месяца не получали подобной помощи, а сами переместились не более шести месяцев назад; ВПЛ, которые не получали международную помощь за последние три месяца и вернулись из другой области на прежний адрес; беженцев, которые также вернулись домой и не имели финансовой поддержки последние три месяца.

Важным условием является неудовлетворительное финансовое состояние заявителя, где доходы не превышают 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи за месяц.

Однако смягченные правила будут действовать для таких граждан:

если речь идет о неполных семьях, где есть дети до 18 лет или лица пожилого возраста, которым более 55 лет;

в семье есть только граждане пожилого возраста, которые самостоятельно содержат несовершеннолетних детей;

в семье есть лица с особыми потребностями.

Речь идет о начислении выплат, которые охватят трехмесячный период по 3,6 тыс. грн (всего по 10,8 тыс. грн на каждого человека).

Как зарегистрироваться и какие необходимы документы

Граждане, которые подпадают под требования, могут записаться в очередь на прием в г. Тростянец (Тростянецкой громады) на 14 июля 2025 года по следующему телефонному номеру: 063 182 68 38.

Также необходимо иметь при себе такой пакет документов на каждого члена домохозяйства (при наличии):

идентификационный код;

паспорт/другие документы, удостоверяющие личность;

справка переселенца;

карта заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;

удостоверение/медицинские справки для лиц с инвалидностью.

"Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — добавляют организаторы.

Ранее мы писали о грантовом проекте для женщин, предусматривающем получение средств на покупку необходимого оборудования для бизнеса. В его рамках можно получить от 50 тыс. до 150 тыс. грн.

Также сообщали о реализации проекта, который призван оказывать поддержку уязвимым категориям населения в прифронтовых районах Сумской и Харьковской областей.