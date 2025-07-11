Виплати у липні — де і коли стане доступна допомога від УВКБ ООН

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців оголосили прийом заявок на грошову допомогу ще в одному з українських міст на 14 липня 2025 року. Йдеться про нарахування виплат, що охоплять тримісячний період.

Про це інформує пресслужба представника УВКБ ООН у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Кому і де буде доступна допомога від УВКБ ООН

В організації повідомили про відкриття реєстрації у гуманітарній програмі допомоги у місті Тростянець Сумського регіону, що регулярно потерпає від обстрілів РФ.

Кошти передбачені для тих, хто був змушений залишати домівку через повномасштабну війну. А саме:

внутрішніх переселенців, які за останні три місяці не отримували подібної допомоги, а самі перемістилися не більш ніж шість місяців тому; ВПО, які не отримували міжнародну допомогу за останні три місяці і повернулись з іншої області на колишню адресу; біженців, які також повернулися додому і не мали фінансової підтримки останні три місяці.

Важливою умовою є незадовільний фінансовий стан заявника, де доходи не перевищують 5,4 тис. грн на кожного члена родини за місяць.

Проте пом'якшені правила будуть діяти для таких громадян:

якщо йдеться про неповні родини, де є діти до 18 років чи особи похилого віку, яким більш ніж 55 років;

у родині є тільки громадяни похилого віку, які самотужки утримують неповнолітніх дітей;

у родині є особи з особливими потребами.

Йдеться про нарахування виплат, що охоплять тримісячний період по 3,6 тис. грн (загалом по 10,8 тис. грн на кожну особу).

Як зареєструватися та які необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть записатися в чергу на прийом у м. Тростянець (Тростянецької громади) на 14 липня 2025 року за таким телефонним номером: 063 182 68 38.

Також необхідно мати при собі такий пакет документів на кожного члена домогосподарства (за наявності):

ідентифікаційний код;

паспорт/інші документи, що посвідчують особу;

довідка переселенця;

картка заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;

посвідчення/медичні довідки для осіб з інвалідністю.

"Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38 Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 09:00-16:00", — додають організатори.

Раніше ми писали про грантовий проєкт для жінок, що передбачає отримання коштів на купівлю необхідного обладнання для бізнесу. В його рамках можна отримати від 50 до 150 тис. грн.

Також повідомляли про реалізацію проєкту, що покликаний надавати підтримку вразливим категоріям населення у прифронтових районах Сумської та Харківської областей.