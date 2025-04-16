Выплаты в апреле — кому назначают по 10,8 тыс. грн от УВКБ ООН

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года в ряде населенных пунктов Сумской области граждане могут подать заявки на денежную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. В частности, 17 апреля получат средства жители одной из территориальных громад.

Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Как отмечают организаторы, Благотворительный фонд "Право на защиту", сотрудничающий с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, принимает заявки на помощь от жителей Бурынской громады Сумской области.

Деньги по программе помощи могут получить исключительно уязвимые категории граждан, которых коснулась война, из числа переселенцев и беженцев. Помощь доступна:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

переселенцам, которые вернулись из другой области;

беженцам, которые вернулись из-за границы.

Среди требований относительно степени уязвимости, дающих право на выплаты:

в семье есть малолетние дети, пожилые люди, при этом есть только один из родителей (отец, мать, опекун);

семья имеет из старших только лиц преклонного возраста, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

в семье есть люди с особыми потребностями (имеют тяжелые болезни/лица с инвалидностью).

У претендентов на помощь должно быть низким финансовое состояние: доход на одного человека меньше суммы 5,4 тыс. грн в месяц.

Сумма выплаты и как зарегистрироваться

Размер выплаты остается неизменным. Он составляет 3,6 тыс. грн за один месяц, а предполагается финансирование на три месяца. То есть можно рассчитывать на 10,8 тыс. грн каждому из членов семьи.

Жители г. Бурынь могут предварительно зарегистрироваться на помощь только по телефону.

"Вниманию жителей Бурынской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Бурынь на 17 апреля 2025 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.

Граждане смогут уточнить свой номер в очереди также по вышеуказанному номеру телефона.

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