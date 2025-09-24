Виплати від ЮНІСЕФ — хто з українців отримає право на зимову допомогу

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) надасть грошову допомогу на проходження зимового періоду (2025-2026) родинам з дітьми. Кошти нададуть для домогосподарств, які проживають у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє пресслужба UNICEF Ukraine у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на виплати від ЮНІСЕФ

Як зазначається, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надасть допомогу на проходження зими родинам з дітьми, які проживають у 0-20 км від лінії фронту.

Виплати зможуть отримати ті сім'ї, які були зареєстровані та пройшли оцінку фонду у минулі періоди надання допомоги. А саме:

У 0-10 км зоні від лінії фронту — кошти нададуть родинам з дітьми, раніше зареєстрованим фондом. У 0-10 км зоні — підтримку нададуть самотній матері чи батьку, багатодітним родинам (від трьох дітей), сім'ям, де є діти з інвалідністю.

Географія програми фінансової допомоги від ЮНІСЕФ охопить прифронтові райони семи областей. А саме:

Чернігівська

Дніпропетровська;

Донецька;

Харківська;

Херсонська;

Сумська;

Запорізька.

Розмір грошової допомоги для родин

Згідно з умовами програми ЮНІСЕФ, розмір грошової допомоги на проходження зимового періоду, буде фіксований. Він становитиме для кожної родини, яка відповідатиме критеріям незалежно від кількості дітей, 19,4 тис. грн.

"Якщо ваша родина відповідає критеріям — виплата має надійти у вересні або жовтні", — уточнюють організатори.

Також передбачена допомога для міст з метою забезпечення централізованого опалення в умовах війни. Йдеться про можливість здійснення ремонтів, заміни зношених труб, встановлення мобільних котелень у низці міст.

Уточнити деталі щодо програми можна у будні з 8:00 до 20:00, у суботу з 9:00 до 18:00, за номером гарячої лінії ЮНІСЕФ: 0 800 600 017.

Застереження. Джерело: ЮНІСЕФ

Раніше ми повідомляли, що в одному з міст громадяни можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН. Заявки на виплати можуть подавати вразливі категорії громадян.

Також ми розповідали про можливість отримати гроші вразливим групам українців на підтримку сільського господарства у низці регіонів. Розмір такої допомоги становить 1 тис. доларів.