Выплаты от UNHCR Ukraine — кто может получить 10,8 тыс. грн летом

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Организация UNHCR Ukraine открыла регистрацию на денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн еще в одном украинском городе. Выплаты из-за ограниченных финансовых ресурсов предусмотрены исключительно для уязвимых категорий граждан.

Об этом говорится в сообщении представителей UNHCR Ukraine в Telegram-канале.

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На этот раз финансовая помощь доступна в городе Каменское Днепропетровской области. Граждане должны подпадать под определенные правила и подготовить пакет необходимых документов.

Согласно условиям программы, организация выплатит помощь только тем украинцам, которые были вынуждены переезжать из-за российской агрессии. Каждому члену домохозяйства будет предоставлено по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев).

Право подать заявки на финпомощь предоставлено двум категориям граждан, если не имели подобной поддержки от других международных или украинских организаций за последние три месяца:

переселенцам, которые или оставили дома, или вернулись на прежний адрес проживания не более шести месяцев назад;

гражданам, которые вернулись в Украину из-за границы после выезда.

Приоритетно на выплаты имеют право претендовать беженцы и переселенцы без вышеуказанных требований по срокам перемещения, если имеют такие уязвимости:

есть только отец или мать, где в семье есть малолетние дети или на содержании находятся лица пожилого возраста;

домохозяйство имеет только лиц пожилого возраста, которым более 55 лет;

в семье есть пожилые люди, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

домохозяйство имеет лиц с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Ежемесячный доход заявителей на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн.

Как подать заявку на оформление денежной помощи

Регистрация на финансовую помощь в Каменском будет доступна только один день — 30 июля.

"30 июля 2025 года (только в эту дату — 1 день) в г. Каменское, проспект Василия Стуса 10/12, левое крыло, 3 этаж, будет открыта запись на регистрацию на денежную помощь. График работы на 30.07: 10:30-15:00", — сообщают в организации.

Для этого необходимо предоставить следующие данные:

число лиц, которые будут претендовать на помощь;

идентификационный код и паспорт (на всех лиц при наличии);

во время регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства;

предоставить подтверждение родственных связей;

иметь статус ВПЛ за последние полгода (для переселенцев).

Ранее мы писали, что жители трех регионов имеют последний шанс подать заявки на участие в программе международной помощи. Речь идет о грантах в размере 1 тыс. долларов.

Также мы рассказывали, что организация "Acted Ukraine" оказывает поддержку гражданам, пострадавшим от агрессии РФ. Выплаты доступны в Запорожской, Харьковской и Херсонской области.