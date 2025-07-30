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Головна Фінанси Гроші від UNHCR Ukraine — хто з українців отримає 10,8 тис. грн

Гроші від UNHCR Ukraine — хто з українців отримає 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 11:00
Виплати від UNHCR Ukraine — хто може отримати 10,8 тис. грн влітку
Людина тримає гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Організація UNHCR Ukraine відкрила реєстрацію на грошову допомогу в розмірі 10,8 тис. грн ще в одному українському місті. Виплати через обмежені фінансові ресурси передбачені виключно для вразливих категорій громадян.

Про це йдеться у повідомленні представників UNHCR Ukraine у Telegram-каналі.

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Хто зможе отримати міжнародну грошову допомогу  

Цього разу фінансова допомога доступна у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Громадяни мають підпадати під певні правила та підготувати пакет необхідних документів.

Відповідно до умов програми, організація виплатить допомогу тільки тим українцям, які були змушені переїздити через російську агресію. Кожному члену домогосподарства буде надано по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців). 

Право подати заявки на фіндопомогу надано двом категоріям громадян, якщо не мали подібної підтримки від інших міжнародних чи українських організацій за останні три місяці: 

  • переселенцям, які або залишили домівки, або повернулись на колишню адресу проживання не більш ніж шість місяців тому;
  • громадянам, які повернулись в Україну з-за кордону після виїзду.

Пріоритетно на виплати мають право претендувати біженці та переселенці без вищевказаних вимог щодо термінів переміщення, якщо мають такі вразливості:

  • є лише батько чи матір, де в родині є малолітні діти чи на утриманні перебувають особи похилого віку;
  • домогосподарство має лише осіб похилого віку, яким понад 55 років;
  • у родині є люди похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;
  • домогосподарство має осіб з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Щомісячний дохід заявників на одну особу у родині не повинен перевищувати 5,4 тис. грн.

Як подати заявку на оформлення грошової допомоги

Реєстрація на фінансову допомогу у Кам'янському буде доступна лише один день — 30 липня.

"30 липня 2025 року (тільки в цю дату — 1 день)  в м. Кам'янське, проспект Василя Стуса 10/12, ліве крило, 3 поверх, буде відкрито запис на реєстрацію на грошову допомогу.   Графік роботи на 30.07: 10:30-15:00", — повідомляють в організації. 

Для цього необхідно надати такі дані: 

  • число осіб, які претендуватимуть на допомогу;
  • ідентифікаційний код та паспорт (на всіх осіб за наявності);
  • під час реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства;
  • надати підтвердження родинних зв'язків; 
  • мати статус ВПО за останні пів року (для переселенців).

Раніше ми писали, що жителі трьох регіонів мають останній шанс подати заявки на участь у програмі міжнародної допомоги. Йдеться про гранти у розмірі 1 тис. доларів

Також ми розповідали, що організація "Acted Ukraine" надає підтримку громадянам, які постраждали від агресії РФ.  Виплати доступні у Запорізькій, Харківській та Херсонській області. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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